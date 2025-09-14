Les rails du Gothard doivent être remplacés plus tôt que prévu

Les CFF doivent remplacer plus tôt que prévu l'ensemble des 228 kilomètres de rails, fortement sollicités, du tunnel de base du Gothard.

Les travaux devraient avoir lieu entre 2032 et 2034. Une interruption totale de la ligne n'est pas prévue.

Le remplacement des rails est prévu dans le cadre des fenêtres de maintenance normales et planifiées, selon les CFF, interrogés dimanche par Keystone-ATS, revenant sur une information du SonntagsBlick.

La durée de vie des rails du tunnel de base du Gothard était initialement estimée à environ 20 ans. Elle est désormais évaluée à 16 ans.

Aucune info officielle sur le coût

Les CFF expliquent que le nombre de trains est désormais plus important que prévu à l'origine. Ils mentionnent notamment la cadence semi-horaire introduite lors du dernier changement d'horaire.

Aucune information n'est donnée sur le coût des travaux. Selon le SonntagsBlick, celui-ci pourrait dépasser la centaine de millions de francs.

La compagnie ferroviaire recherche actuellement des concepts auprès d'entreprises capables de mener à bien ce projet.

