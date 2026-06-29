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Genève, le métro Jura-Léman-Salève passerait par Cornavin

Michele Kuenzler, droite, copresidente Conseil consultatif de la liaison Jura-Leman-Saleve, accompagnee de Jean-Luc Favre, centre, copresident du Conseil consultatif de la liaison Jura-Leman-Saleve, r ...
Pierre Maudet, Jean-Luc Favre et Michèle Künzler Image: KEYSTONE

Ce nouveau métro romand «doit être connecté à Cornavin»

Le projet de train automatisé Jura-Léman-Salève doit passer par la gare principale de Genève, estime un rapport remis ce lundi au conseiller d'Etat Pierre Maudet.
29.06.2026, 14:0029.06.2026, 15:02

Le train léger automatisé du Jura-Léman-Salève en projet doit passer par la gare de Cornavin à Genève, dit un conseil consultatif. Dans son rapport remis lundi à Meyrin (GE) au conseiller d'Etat Pierre Maudet, l'entité préconise de renoncer à desservir les Eaux-Vives.

«On a envie que ce projet se fasse», a affirmé à la presse la co-présidente du conseil, l'ex-conseillère d'Etat Michèle Künzler. Contrairement à l'Office cantonal des transports (OCT), la quinzaine de membres a unanimement recommandé de faire passer ce futur métro du Grand Genève par la gare principale genevoise.

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«On doit être connecté à Cornavin», dit l'autre co-président, l'entrepreneur Jean-Luc Favre. Le Conseil d'Etat rendra dans quelques mois ses réponses sur le tracé. Des incertitudes subsistent sur le financement.

Un projet de loi est toujours prévu fin 2026 ou début 2027 avant une votation populaire fin 2027. «Pas de plan B», promet Maudet. Estimés à environ 5 milliards de francs, les travaux démarreraient à l'horizon 2035, avant une entrée en vigueur dans 20 ans environ. (jzs/ats)

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