La vague de chaleur qui a duré douze jours touche à sa fin. Image: KEYSTONE

Levée des dangers canicule dans presque toute la Suisse

La vague de chaleur touche à sa fin dans plusieurs régions du pays. Les alertes canicule sont donc levées.

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La vague de chaleur qui a duré douze jours touche à sa fin au Nord des Alpes et en Valais, a annoncé MétéoSuisse lundi en fin de matinée. Elle devrait toutefois se poursuivre jusqu'à vendredi au Sud des Alpes.

Les dangers de canicule ont été levés lundi à 11h00, selon le site de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Sur le versant nord des Alpes, où l'air est désormais moins chaud, il fera au maximum entre 26 et 31°C. La vague de chaleur touche donc à sa fin et les alertes canicule ont été levées sur l'ensemble du versant nord des Alpes et dans le Valais.

Dans le Tessin central et méridional, la canicule se poursuit, malgré le passage d'une petite perturbation mercredi. L'alerte canicule dans le Tessin central et méridional ainsi que dans le val Mesolcina a été ramenée du niveau 4 au niveau 3 et prolongée jusqu'à vendredi.

Records de longévité

Au cours de cette vague de chaleur de douze jours, des records de température ont été battus. Samedi, il a fait 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse.

Des records de longévité dans plusieurs stations météorologiques pourraient être établis. Il s'agit notamment de Zurich/Fluntern, Berne/Zollikofen, Payerne, Schaffhouse, Buchs/Aarau, Delémont, Pully, Fribourg et Altdorf. Dimanche, elles avaient d'ailleurs déjà égalé leur record de durée de canicule et pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

La baisse des températures peut être synonyme de retour à la normale pour les travailleurs genevois. Dès lundi, ils peuvent de nouveau travailler dehors après 13h00.

L'Office genevois de l'inspection du travail avait décidé d'interrompre jeudi dès 13h00 toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique. Les autres mesures prévues restent en place, a souligné lundi le Département genevois de l'économie à Keystone-ATS. (jzs/ats)