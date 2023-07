La Suisse a les trains «les plus chers du monde», mais il y a un problème

Les prix des transports publics vont encore augmenter en Suisse en décembre. Une étude affirme que notre pays est déjà le plus cher du monde. Mais ces chiffres suscitent toutefois la controverse.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

Les spécialistes du portail de comparaison de prix Compare The Market ont analysé près de 100 pays, et leur conclusion est sans appel: la Suisse a les transports publics les plus chers du monde. Un billet simple y coûte, en moyenne, 3,50 francs, tandis qu'un abonnement mensuel, 80 francs.

La Suisse fait également mauvaise figure au niveau des villes. Selon l'analyse, quatre des dix villes de transports publics les plus chères du monde se trouvent dans notre pays, Zurich étant en tête. Le prix moyen d'un billet aller simple y est de 4,35 francs.

L'étude présente toutefois des défauts. Elle ne prend pas en compte, par exemple, qu'il existe à Zurich un ticket permettant de circuler librement en transports publics, pendant une heure, pour 3 francs 10, sans abonnement demi-tarif. De plus, Compare The Market n'a pas ajusté ses chiffres au pouvoir d'achat. Au vu des salaires, il n'est pas étonnant que les transports publics soient plus chers en Suisse qu'au Sri Lanka. L'étude n'a pas non plus pris en considération la qualité de l'offre proposée.

Des comparaisons délicates

En 2021, le bureau de recherche Infras a établi sa propre comparaison à la demande du Service d'information pour les transports publics (Litra). Il a utilisé les résultats pour réfuter le «préjugé des transports publics suisses chers». D'après lui, la Suisse se situe «dans la moyenne européenne». Mais là aussi, il y a des problèmes.

Infras a ajusté les prix en fonction du pouvoir d'achat et a établi une comparaison pour différentes catégories:

Déplacements intra-urbain

Déplacements intra-métropolitains

Déplacements entre deux villes

Déplacements de la ville à la campagne

Ce qui est problématique? Infras a comparé les transports publics dans les villes de Zurich et de Genève avec ceux de Vienne, Paris ou Berlin - des villes beaucoup plus grandes avec une offre plus importante. Dans la catégorie des trajets entre villes, le trajet d'environ 120 kilomètres entre Zurich et Berne a été mis sur un pied d'égalité avec Londres-Manchester (environ 320 kilomètres) ou Rome-Florence (environ 280 kilomètres).

Dans une mauvaise direction

Litra a étudié les prix en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. Pour les trajets à l'intérieur d'une ville, la Suisse, avec 2,08 francs par jour, est plus chère que l'Autriche (1,67 franc) ou l'Italie (1,49 franc), mais plus avantageuse que les Pays-Bas (2,23 francs), la France (3,89 francs), l'Allemagne (4,01 francs) ou le Royaume-Uni (5,75 francs).

Selon Infras, la Suisse est battue par l'Autriche et la France pour les trajets entre deux villes. Pour les trajets de la ville à la campagne, la Suisse est devancée par les Pays-Bas, tandis que l'Autriche, le Royaume-Uni et l'Italie sont plus chers.

Mais alors que les prix augmentent en Suisse, ils ont depuis été réduits ailleurs. L'Autriche a introduit le ticket climatique fin 2021. Cet abonnement, qui coûte l'équivalent de 975 francs, est valable dans presque tous les transports publics. L'Allemagne a lancé le ticket à 49 euros, qui permet de voyager dans les transports en commun dans tout le pays pour ce prix mensuel. La Suisse a donc sans doute pris du retard.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)