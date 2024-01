Le canton du Jura dit se réjouir de l'arrivée d'un «acteur dynamique» pour exploiter la 2e relation par heure entre Bâle, Delémont et Bienne. La liaison exploitée par la compagnie bernoise sera assurée par du matériel roulant que l'entreprise a annoncé avoir commandé. (ats/jch)

La deuxième liaison grandes lignes sur cette ligne (IC51) continuera d'être exploitée par les CFF et sera prolongée jusqu'à Lausanne à partir de décembre 2025. Aujourd'hui, son terminus est à Bienne.

Les deux compagnies ferroviaires se sont mises d'accord pour que le BLS assure à partir de ce moment-là la liaison grandes lignes supplémentaire IR56, a annoncé mercredi la compagnie bernoise. Grâce à la mise en service de la double voie sur le tronçon Grellingen-Duggingen (BL), il sera possible d'introduire la cadence semi-horaire sur la ligne Bienne-Delémont-Bâle.

Le BLS et les CFF renforcent leur collaboration en trafic grandes lignes dans le nord-ouest de la Suisse. A partir de décembre 2025, les voyageurs bénéficieront d'une cadence semi-horaire sur l'axe Bienne-Delémont-Bâle. Le canton du Jura salue l'arrivée du BLS sur son territoire.

Un nouveau partenariat ferroviaire va permettre d'augmenter la cadence de certains trains desservant les passagers Biennois, Jurassiens et Bâlois, dès l'année prochaine.

