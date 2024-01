Les CFF sont moins ponctuels en Suisse romande que partout ailleurs

En 2023, 92,5% des trains sont arrivés à l'heure. Ce résultat est similaire à celui de l'année précédente malgré l'augmentation des voyageurs. La ponctualité en Suisse romande laisse encore à désirer, mais les CFF assurent que ça va changer.

En Suisse romande, la ponctualité s'est établie à 89,2%, soit 0,2 point de pourcentage de moins que l'année précédente. «Le manque de robustesse de l'horaire reste la raison principale de cette insuffisance», indiquent, vendredi, les CFF.

Les CFF ont élaboré, en collaboration avec la Confédération et la Conférence des transports de Suisse occidentale, un nouvel horaire pour 2025 et ultérieurement: grâce à davantage de réserves dans l'horaire, les trains seront plus souvent à l'heure malgré les nombreux chantiers, promet la compagnie ferroviaire.

Moins de 3 minutes

C'est en Suisse alémanique que les trains ont été les plus ponctuels (région Est: 94,3% de ponctualité, région Centre: 92,8%). Au Tessin, la ponctualité a progressé de 1,3 point de pourcent pour s'établir à 90,4%.

Est considéré comme un train à l'heure tout convoi qui arrive à destination avec moins de trois minutes de retard. A titre de comparaison, en Allemagne, les trains sont considérés comme ponctuels lorsqu'ils arrivent à destination avec moins de six minutes de retard, en France avec moins de cinq minutes de retard.

L'année dernière a constitué un vrai défi pour l'exploitant. D'une part le nombre de voyageurs a considérablement augmenté et d'autre part de nombreux chantiers étaient en cours. Les CFF ont géré au total 20 000 chantiers rien que pour l'entretien. En outre, 700 projets d'extension et de rénovation ont été mis en œuvre.

Accident du Gothard

L'accident d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard en août a également eu un impact important sur la ponctualité au cours du second semestre. Et la situation restera difficile pour le Tessin jusqu'à la fin des travaux de remise en état du tunnel en septembre 2024.

En outre, en novembre et décembre, les trains ont été plus souvent en retard en raison de nombreux événements isolés, comme des câbles sectionnés à Renens (VD) lors de travaux, et du mauvais temps.

En trafic marchandises, la ponctualité des envois a reculé de 1,7 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, pour atteindre 89,8%. Le trafic de marchandises par wagons complets a particulièrement souffert des conséquences de l'accident survenu au Gothard.