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CFF: voici le premier train ICN entièrement rénové

CFF: voici à quoi ressemble le premier train ICN entièrement rénové

Les CFF ont dévoilé leur premier train InterCity pendulaire rénové à Yverdon-les-Bains, avec la modernisation des 44 trains prévue jusqu'en 2031.
24.10.2024, 14:4130.07.2026, 11:06

Les CFF ont présenté leur premier train InterCity pendulaires (ICN) entièrement rénové aux Ateliers industriels CFF d'Yverdon-les-Bains (VD). Les travaux complets de modernisation des 44 trains dureront jusqu'en 2031.

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
La 2e classe.Image: cff

Il s'agit de la modernisation la plus importante dans l'histoire du trafic grandes lignes des CFF. De nombreuses améliorations en matière technique (bogies et moteurs) et de confort pour la clientèle (design intérieur, réception mobile, système d'information à la clientèle) ont été apportées, indique la compagnie dans un communiqué.

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Nouvelles toilettes.Keystone

Surnommés les «trains d'Expo 02», les 44 trains ICN sont entrés en service en 2001. Après avoir parcouru chacun plus de huit millions de kilomètres, ils ont atteint la moitié de leur cycle de vie et bénéficient d'un programme complet de modernisation. Cela leur permettra de circuler durant 20 nouvelles années, selon les CFF.

Prises électriques intégrées

Parmi les améliorations et modernisations apportées: un concept d'éclairage repensé, une nouvelle sellerie, un nouveau rembourrage des sièges, de nouvelles moquettes et de nouvelles tables latérales avec prises électriques intégrées. Le wagon restaurant a, lui aussi, été revalorisé avec de nouvelles tables et de nouveaux sièges.

Le wagon restaurant a �t� revaloris� avec de nouvelles tables et de nouveaux si�ges.
Le nouveau wagon restaurant.Keystone

La zone famille a également bénéficié d'un réaménagement, alors que l'espace affaires voit ses tables remplacées. Même les toilettes ont eu droit à leur cure de jouvence. La réception du réseau de téléphonie mobile par les portables est améliorée, grâce à l'installation de vitres perforées au laser, et des mesures permettant davantage d'économies énergétiques ont été mises en place, détaillent encore les CFF.

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
Espace famille.Image: cff

La réservation des places est affichée de manière électronique et le système d'information à la clientèle a été remanié. Enfin, toutes les carrosseries reçoivent une nouvelle peinture extérieure.

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
La 1ʳᵉ classe.Image: cff
Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
La 1ʳᵉ classe.Image: cff

Quelque 150 employés à l'oeuvre

Les travaux de modernisation ont démarré en 2021 aux ateliers industriels CFF à Yverdon-les-Bains et devraient se poursuivre jusqu'en 2031, indique la compagnie ferroviaire. Ils occupent quelque 150 employés.

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
Les tablettes de la première classe.Image: cff

Le prototype du premier ICN entièrement rénové devrait entrer en service commercial cette année encore après une série d'essais, selon les CFF. Le deuxième prototype devrait quitter les ateliers au premier trimestre 2025. Les rames suivantes seront renouvelées en série, avec un rythme d'environ sept à huit trains par année.

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
Image: cff

Les CFF indiquent investir un peu plus de 500 millions de francs dans ce vaste programme de rénovation des ICN. (jah/ats)

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