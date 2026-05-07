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Voici les pires villes pour les cyclistes en Suisse

Classement vélo 2026: la Romandie dans le rouge.
Les cyclistes romands ne sont, de loin, pas les plus heureux du pays.Image: Keystone, montage watson

Votre ville est-elle adaptée aux vélos? Voici le classement

Malgré une légère amélioration nationale, les villes romandes restent parmi les moins favorables aux cyclistes, selon le classement 2026 de Pro Velo Suisse.
07.05.2026, 14:5007.05.2026, 18:30

Les cyclistes romands circulent sur des routes mal adaptées à leurs besoins, c'est ce que révèle le nouveau classement de Pro Velo Suisse, dont les résultats ont été relayés par le Tages-Anzeiger. L'association a réuni l'avis de 38 000 personnes et classé 56 villes et localités suisses. En Romandie, plusieurs villes figurent ainsi parmi les moins bien notées du pays, alors que la moyenne nationale (3,9) reste sous la note suffisante (4,0).

L'enquête a été menée entre septembre et novembre 2025. La note nationale s'établit à 3,9 sur 6, en progression d'un dixième de point par rapport à 2021, mais toujours insuffisante. Moins d'un tiers des communes classées, soit 18 sur 56, atteignent ou dépassent le 4.

Genève et Lausanne à la traîne

Parmi les grandes villes, Genève ferme la marche avec la note de 3,6. Lausanne (3,7) partage sa note et le bas du classement avec Zurich. Sierre (3,4), Montreux (3,5), Martigny (3,6) et Neuchâtel (3,7) font, quant à elles, partie des villes les moins bien évaluées, toutes catégories confondues. Le Tessin clôture le classement avec Lugano, et sa note de 3,1.

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L'exception romande s'appelle Fribourg (4,0). Avec Meyrin et Vernier, la capitale de la Sarine affiche les meilleures notes de la région. Sur le long terme, c'est même la ville qui a le plus progressé depuis 2009: +0,9 point en seize ans. En tête du classement général, la petite ville bernoise de Burgdorf décroche la meilleure note nationale, avec 4,4, comme le souligne le Tages-Anzeiger.

6 est excellent, 4 est suffisant, et tout ce qui est en dessous est considéré comme insuffisant.

13% de cyclistes accidentés en un an

Sécurité et confort sont les deux catégories les plus mal notées à l'échelle nationale, avec 3,6 chacune. Un chiffre parlant: 13,2% des sondés déclarent avoir été impliqués dans un accident au cours des douze derniers mois, et 1,8% dans plusieurs.

Seules deux communes atteignent la note suffisante pour la sécurité: Burgdorf (BE, 4,1) et Winterthour (ZH, 4,0), là où Genève et Lausanne sont à la peine (3,3). Les cyclistes déplorent en particulier les distances de dépassement insuffisantes, notamment de la part des vélos électriques. La gestion des chantiers et la synchronisation des feux ne récoltent que 3,4. Les parkings à vélos et le réseau de pistes constituent le point fort du classement, avec 4,3, comme le relate le Tages-Anzeiger.

Un «dur verdict» pour l'infrastructure

Pro Velo Suisse qualifie ces résultats de «dur verdict» sur l'infrastructure cyclable et appelle à une accélération des réformes. L'Office fédéral des routes (Ofrou) observe, pour sa part, une hausse de la pratique du vélo, accompagnée d'une augmentation parallèle des accidents, et insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité.

Hasan Candan, vice-président de Pro Velo Suisse et conseiller national socialiste, juge «décevante» la progression du niveau de sécurité (+0,1 sur la moyenne suisse depuis 2021). Il souligne:

«C’est un véritable signal d’alarme pour la politique»

(ysc)

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