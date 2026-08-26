La police des transports sera filmée à chaque fois qu'elle utilise un Taser. Keystone

Taser dans les transports: la police sera filmée

Le Conseil fédéral a précisé mercredi les contours de l'utilisation du Taser par la police des transports. Les agents seront équipés de caméras-piétons lors de leurs interventions.

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La police des transports sera filmée à chaque fois qu'elle utilise un Taser. Le Conseil fédéral a précisé mercredi les contours de l'utilisation du Taser dans les transports publics validée par le Parlement en 2024.

Les parlementaires avaient à l'époque soutenu l'utilisation des Taser par la police des transports afin de mieux lutter contre les violences dans les transports publics. Les détails dans la loi devaient encore être précisés.

Les agents seront équipés de caméras-piétons lors de leurs interventions, écrit le gouvernement dans un rapport. Celles-ci s'enclencheront dès que le Taser est utilisé. Toutes les utilisations de cette arme seront donc enregistrées.

Le service de sécurité et le personnel roulant, de contrôle par exemple, doivent aussi être équipés de caméras. Les bus, trams, trains et gares devraient donc pouvoir être surveillés en temps réel.

Cette mesure est limitée sur une durée de cinq ans. Le gouvernement souhaite observer les premiers résultats avant de poursuivre plus loin. Il a mis le projet en consultation jusqu'au 16 novembre. (jzs/ats)