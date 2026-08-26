«Le PLR combattra de toutes ses forces» la hausse de la TVA pour l'armée
Le 0,8 point de pourcentage est d'abord devenu 0,5. Et voici que la TVA ne devrait désormais être augmentée que de 0,2 point de pourcentage, et ce, uniquement de manière temporaire, pendant 18 ans, pour financer le réarmement de l'armée. C'est la dernière proposition en date de la Commission des finances du Conseil des Etats. L'armée recevrait ainsi environ 800 millions de francs supplémentaires par année.
Au PLR, on se refuse à parler de victoire d'étape malgré cette forte réduction. Le coprésident du parti, Benjamin Mühlemann, affirme:
Il siège au sein de la Commission des finances et critique la décision de maintenir toute augmentation de la TVA. Il martèle:
Une marge d'économies qui existe bel et bien
En réalité, seul Le Centre soutient l'idée d'une hausse de la TVA, apportant ainsi son appui à son conseiller fédéral Martin Pfister. Dans les autres partis, le scepticisme face à des prélèvements plus élevés pour l'armée est important, pour des raisons diverses.
Il n'est pas concevable que l'argent nécessaire aux investissements urgents dans l'armement soit prélevé auprès des citoyens, estime Benjamin Mühlemann. Il pense en revanche qu'il existe «dans le budget fédéral, avec des dépenses de 94 milliards de francs, suffisamment de marge de manœuvre pour financer le réarmement.»
Benjamin Mühlemann cite par exemple les mesures d'économies d'environ 600 millions de francs que le Conseil fédéral avait décidées en avril encore, en raison d'un trou financier apparent dans le budget 2027. Il se serait notamment agi d'une réduction linéaire de 1% des dépenses à engagement souple, à savoir par exemple celles liées aux secteurs de la culture, de la coopération internationale et de l'agriculture. Mais après que des recettes supplémentaires nettement plus élevées se sont dessinées au début de l'été, le Conseil fédéral y a finalement renoncé.
D'autres solutions plus ou moins populaires
Benjamin Mühlemann est affirmatif:
Ce qui le dérange surtout, c'est le manque de volonté du centre-gauche. Le conseiller aux Etats glaronnais poursuit:
Le PLR aurait mis en évidence divers potentiels d'économies et ne se serait pas non plus fermé à d'autres solutions. Il aurait par exemple été question d'une vente partielle des actions Swisscom:
Les cantons pourraient eux aussi participer au financement de l'armée, selon Benjamin Mühlemann. «Cela susciterait peu d'enthousiasme, mais celui qui, pour cette raison, évite la discussion ne trouvera jamais de compromis.» Pour lui, une seule chose est sûre:
Le débat démarre bientôt au Conseil des Etats
En septembre, le Conseil des Etats débattra des moyens supplémentaires destinés à l'armement. Outre la TVA et les efforts d'économies, des plans de financement extraordinaire sont également à l'étude. Benjamin Mühlemann se montre confiant quant au fait que l'armée obtiendra finalement cet argent. Il résume:
Le déroulement du débat l'incite toutefois à penser que le Conseil national, au plus tard, renoncera à ces points de pourcentage supplémentaires:
(trad. ysc)