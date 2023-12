L'OFEV demande la levée de l'effet suspensif de l'abattage préventif. Keystone

Vers la reprise de la chasse aux loups: L'OFEV saisit le TAF

L'OFEV relance le débat sur la chasse aux loups en Suisse en saisissant le Tribunal administratif fédéral. La demande de levée de l'effet suspensif sur les autorisations de tirs de régulation des loups suscite de vives réactions.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) demande la levée de l'effet suspensif accordé aux recours contre les autorisations de tirs de régulation des loups. Il a déposé sa requête au Tribunal administratif fédéral (TAF).

En début de semaine, le TAF avait bloqué «l'abattage préventif» de trois meutes de loups en Valais, suite à un recours de plusieurs organisations écologistes.

L'effet suspensif des recours contre les autorisations de tirs a également offert un sursis aux loups dans les Grisons.

Désormais, l'OFEV saisit à son tour le TAF pour pouvoir à nouveau aller de l'avant via la levée de l'effet suspensif, selon une information samedi de la radio alémanique SRF confirmée à Keystone-ATS par l'office fédéral.

La révision de la loi sur la chasse a instauré la possibilité pour les autorités cantonales de réguler de manière préventive leur population de loups de manière temporaire, d’ici au 31 janvier prochain, moyennant l’aval de l’OFEV.

Celui-ci, avant les recours des écologistes auprès du TAF, avait donné son feu vert au Valais et aux Grisons pour l'abattage de douze meutes, tout en refusant une demande du Tessin qui souhaitait tirer l'ensemble de la meute du Val Onsernone.

L’Union suisse des paysans (USP) et la Société suisse d’économie alpestre (SSEA) se sont alarmées mardi de la forte augmentation de la population de loups en Valais et dans les Grisons, qui aurait triplé en trois ans pour atteindre aujourd'hui environ 300 têtes. De quoi, selon elles, mettre en danger l'économie alpestre et la détention d'animaux de rente.

Une vingtaine de loups abattus

Depuis les autorisations délivrées par l'OFEV, 8 des 44 loups concernés par les tirs de régulation ont été abattus dans les Grisons, et 11 sur 34 en Valais, selon le dernier décompte.

Pro Natura, le WWF, BirdLife et le Groupe Loup Suisse estiment que la Confédération et les cantons piétinent le principe de proportionnalité en voulant ces mises à mort, soulignant le rôle important du loup dans l'écosystème forestier. Les organisations écologistes ont remporté une victoire partielle et provisoire devant le TAF en obtenant l'effet suspensif pour les tirs. (tib/ats)