Le politicien Yvan Perrin jugé pour discrimination raciale

L'UDC Yvan Perrin au Tribunal cantonal de Neuchâtel, mardi 7 septembre, lors de son procès en appel.

Le politicien UDC Yvan Perrin est jugé en appel mardi par le Tribunal cantonal de Neuchâtel pour avoir laissé des commentaires jugés haineux sur sa page Facebook. Il avait été acquitté en juillet 2020.

Le Ministère public a fait appel à l'acquittement de l'ex-conseiller national et ex-conseiller d'Etat, Yvan Perrin, par le Tribunal de police, prononcé l'été passé.

Dans sa déclaration, le Ministère public demande l'annulation du jugement. Il réclame qu'Yvan Perrin soit condamné à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause pour discrimination raciale.

Des commentaires haineux

L'ex-politicien est mis en cause pour avoir laissé des commentaires haineux sur son profil Facebook, en réaction à l'une de ses publications portant sur les Frères musulmans.

Yvan Perrin avait en effet écrit un long texte sur «les musulmans en général et le Musée des civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier», selon le procureur général neuchâtelois Pierre Aubert. «Des débordements de langage étaient à prévoir.»

«L’islam c’est comme le cancer, il progresse en silence!»; «Fusillez-moi tout ça» ou encore «Tout ce monde retour dans leur pays et on détruit les mosquées et tout ce qui va avec». Ces propos d'internautes, publiés sur la page Facebook d’Yvan Perrin, l'avaient donc conduit l'année dernière au tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à l’Hôtel de ville de Neuchâtel.

Condamné pour avoir laissé passer

Yvan Perrin avait expliqué devant le Tribunal de police que ses commentaires visaient cette mouvance islamiste, et pas les musulmans, ni l'islam en général. Il ne les avait donc pas supprimés.

Le tribunal avait alors estimé que l'on ne pouvait pas attribuer à l'UDC des propos émanant de tierces personnes. Il estimait que le prévenu n'avait pas eu un comportement actif pour propager ces messages problématiques en les maintenant.

Le juge estimait aussi délicat de prononcer une condamnation en l'état actuel de la législation pour n'avoir pas effacé des commentaires. «L'infraction par omission n'est pas retenue.» Six auteurs de ces commentaires litigieux ont en revanche été eux condamnés par ordonnance pénale.

Le procureur général neuchâtelois, Pierre Aubert, a estimé au contraire que la publication a été perçue par une grande partie des internautes comme une mise en cause de l'Islam et de ceux qui s'y rattachent, et non d'une de ses formes extrêmes. (ats)