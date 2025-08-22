La centrale nucléaire de Gösgen indisponible jusqu'à fin février

assez ensoleillé21°
La centrale nucléaire de Gösgen indisponible jusqu'en février

La centrale nucléaire de Gösgen est située à proximité immédiate de la Cartaseta. L’entreprise s’approvisionne également en vapeur de procédé à partir de là.
Image: Bruno Kissling

La Suisse comptera une centrale nucléaire de moins jusqu'au printemps prochain. Les vérifications d'usage à Gösgen dureront plus longtemps que prévu.
22.08.2025
La centrale nucléaire de Gösgen restera déconnectée du réseau bien plus longtemps que prévu, générant un manque à gagner devisé à un demi-milliard de francs pour ses actionnaires, les énergéticiens Alpiq, Axpo, CKW et EWB, ainsi que la Ville de Zurich.

Les vérifications d'usage lancées fin mai nécessitent plus de temps que prévu et il s'est avéré nécessaire «de renforcer le système d'alimentation en eau», explique l'exploitant de l'installation dans un communiqué vendredi. La remise en service n'est dès lors pas attendue avant fin février 2026.

Alpiq, qui détient 40% du capital de la centrale, lance conséquemment un avertissement sur résultat opérationnel de 140 à 160 millions de francs sur le seul second semestre 2025.

Actionnaire à hauteur de 37,5%, son homologue Axpo calcule son exposition entre 150 et 170 millions, répartis sur ses exercices décalés 2024/25 et 2025/26.

(ats/acu)

