Après la condamnation de cet élu UDC, le Ministère public fait recours

Le Ministère public fait appel à titre préventif contre le jugement prononcé lundi par le tribunal de district de Zurich à l'encontre de Bernhard Diethelm (UDC).

Le cas du député schwytzois Bernhard Diethelm (UDC) va certainement occuper la Cour suprême du canton de Zurich. Le Ministère public fait appel à titre préventif contre le jugement prononcé lundi par le tribunal de district de Zurich.

Une décision finale quant au maintien du recours sera prise après l'examen des considérants écrits du tribunal de district, a indiqué mardi le Ministère public.

Pour rappel, lundi, le tribunal de district de Zurich a reconnu l'élu UDC coupable de lésions corporelles simples et de pornographie illégale. Outre la peine de prison, il l'a condamné à 120 jours-amende à 100 francs avec sursis. Dans les deux cas, la durée du sursis est fixée à deux ans.

On vous l'expliquait ici: Le député UDC Bernhard Diethelm est condamné à 8 mois de prison avec sursis

Le Ministère public avait requis quatre ans de prison pour mise en danger de la vie d'autrui, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles et pornographie illégale de type zoophile. Le prévenu a été acquitté des accusations les plus graves, à savoir tentative de viol, mise en danger de la vie d'autrui et tentative de contrainte sexuelle. (ag/ats)