C'est quoi ce cirque au Tribunal administratif fédéral?

Le monde politique travaille toutefois à l'introduction d'un droit disciplinaire pour les juges. A l'avenir, les juges devraient pouvoir être sanctionnés s'ils ne respectent pas les obligations de leur fonction. Aujourd'hui, un tel droit n'existe pas. Les seules sanctions possibles sont: la non-réélection ou la révocation, et cet obstacle est très élevé.

D'autres considèrent que l'élément déclencheur est l'UDC, qui empoisonne le climat en faisant pression sur les juges pour qu'ils jugent selon la ligne de leur parti au lieu d'être indépendants, impartiaux et sans préjugés. Cela a conduit à la formation de blocs et à une méfiance mutuelle.

Certains affirment que l'ancienne direction du tribunal a mené une politique de pouvoir pour obtenir de l'influence et des sièges au Tribunal fédéral. Leur colère vise principalement la juge fédérale socialiste Marianne Ryter, qui a présidé le Tribunal administratif fédéral de 2015 à 2021.

Quoi qu'il en soit, elle fait depuis l'objet d'une plainte pour soupçon de violation des devoirs de fonction, abus d'autorité et autres, déposée par des collaborateurs du tribunal qui se présentent sous couvert d'anonymat. Le Ministère public de la Confédération confirme à CH Media qu'une plainte a été déposée en vertu de l'article 22a de la loi sur le personnel de la Confédération. Cet article stipule que toute personne qui constate des crimes ou délits qui doivent être poursuivis d'office est tenue de porter plainte. Cette juge a été impliquée dans le conflit concernant le juge UDC.

Elle s'est aperçue de l'erreur le jour même et l'aurait par la suite corrigée de manière irrégulière. Ce qui est contesté.

Le moment de la publication, un mois avant l'élection à la vice-présidence, n'est probablement pas due au hasard. Dans cette affaire, le tribunal a déposé une plainte pénale pour violation du secret de fonction. Le Ministère public de la Confédération confirme à CH Media (dont watson fait partie) qu'il a « ouvert dans ce contexte une procédure pénale contre inconnu pour soupçon de violation du secret de fonction et qu'il a fait procéder aux actes d'instruction nécessaires. »

La NZZ am Sonntag a rendu public à la mi-août que presque tous ses collègues avaient demandé sa destitution il y a deux ans «en raison de son autoritarisme et de manquements à ses devoirs».

- Cas 2: un juge PLR, surnommé en interne «juge 007» parce qu'il est compétent pour les autorisations d'écoute et de surveillance des services secrets, aurait été ménagé.

- Cas 1: une procédure de révocation avait été envisagée contre un juge de l'asile de l'UDC, sur l'insistance de l'ancienne direction du tribunal autour de Marianne Ryter et sur recommandation du Tribunal fédéral.

Selon les observateurs, David Weiss, qui a déjà voulu devenir conseiller fédéral, s'est présenté avec l'intention de «faire le ménage» au tribunal. Il s'agissait essentiellement d'écarter définitivement du pouvoir le groupe de personnes, qualifié d'«ancienne garde», qui menait jusqu'à récemment la direction du tribunal. Ce groupe comprend le président Vito Valenti et Nina Spälti. Le vice-président Stephan Breitenmoser et Roswitha Petry sont considérés comme les alliés de David Weiss dans son projet de «faire place nette».

Aucune sanction possible

Le conflit est connu de la direction du tribunal, la commission administrative, composée de cinq membres. Outre le président Vito Valenti et le vice-président Stephan Breitenmoser, elle compte trois membres élus par les juges. Il s'agit actuellement des socialistes Keita Mutombo et Nina Spälti ainsi que de Roswitha Petry, centriste. L'UDC n'est donc actuellement pas représentée au sein de la direction du tribunal.

La présidence est d'autant plus importante qu'une lutte de pouvoir est en cours au sein du plus grand tribunal de la Confédération

La semaine passée, le résultat a été plus net que prévu: 40 voix contre et 26 pour la Neuchâteloise libérale-radicale, Claudia Cotting-Schalch. Interrogé, Rocco Maglio, porte-parole du Tribunal administratif fédéral , le formule ainsi:

Rififi au sein du plus haut tribunal de la Confédération, les juges se battent à coups de plaintes pénales et autres coups bas. Un conflit qui est monté jusqu'à la direction du tribunal.

La première grève des femmes* de Suisse avait impliqué plus de 500 000 femmes à travers le pays.

Ils dominent le quotidien en Suisse alémanique, ils ont presque disparu en Suisse romande et ils ne sont plus utilisés que dans la sphère privée en Suisse italienne: eux, ce sont les dialectes. C’est dans l’Histoire qu’il faut chercher la raison de ces différences.

On dit qu’on peut deviner la région, voire le village d’origine d’une personne qui parle suisse allemand, rien qu’en lui demandant de compter jusqu’à trois. Beaucoup tiendraient sûrement le pari. S'il est normalement impossible de connaître le statut social d’une personne à partir du dialecte qu’elle parle, il n’existe pas de règle sans exception, comme le montrent certaines formes de prononciation jugées plus «distinguées» que d’autres à Berne et à Bâle.