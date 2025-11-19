ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis livre son premier discours

Die Botschafterin der USA in der Schweiz, Callista Gingrich, spricht als Ehrengast an einem Cocktail Event am Rande der Vorstandssitzung der Schweiz-Amerikanischen Handelskammer, Swiss-American Chambe ...
Callista Gingrich a une ancêtre originaire du canton de Berne.Keystone

L’ambassadrice américaine a un message pour les Suisses

Lors de sa première intervention publique en Suisse, l’ambassadrice Callista Gingrich a salué l’accord douanier fraîchement conclu entre Washington et Berne. Selon elle, les consommateurs suisses profiteront, eux aussi, de ce nouveau cadre.
19.11.2025, 14:5419.11.2025, 14:54
Stefan Bühler / ch media

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Callista Gingrich, a effectué, mardi soir, sa première apparition publique dans le Salon du Palais de l’hôtel Bellevue, un établissement de prestige au cœur de la capitale. L’événement était organisé par la Chambre de commerce suisse-américaine.

De nombreuses personnalités du monde économique – parmi lesquelles Dieter Vranckx, ancien dirigeant de Swiss et aujourd’hui membre du conseil d’administration de Lufthansa, la femme d'affaires Margareta Louis-Dreyfus ou encore Giovanni Caforio, président de Novartis – étaient présentes pour écouter ce que dirait l’ambassadrice sur les relations commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis.

Voici l’impact du deal avec Trump sur vos revenus et l’économie suisse

La rencontre, à laquelle participaient aussi des hauts fonctionnaires fédéraux, intervient à un moment sensible: seulement quatre jours après que Berne et Washington ont apaisé le différend douanier déclenché en avril par Donald Trump – mais avant le démarrage officiel des négociations en vue d’un accord juridiquement contraignant.

En poste depuis environ un mois, Callista Gingrich, qui a une ancêtre originaire du canton de Berne, semble s’être bien installée avec son mari, l’ex-speaker de la Chambre des représentants.

«Newt et moi sommes reconnaissants de l’accueil chaleureux que nous avons reçu»

Tous deux étaient «heureux d’être là, à un moment comme celui-ci».

«Un engagement commun pour un commerce équitable»

Renforcer les relations économiques entre les deux pays figure parmi les priorités majeures de la nouvelle ambassadrice. Les droits de douane ont toutefois dominé l’actualité ces derniers mois. A présent, a-t-elle déclaré, un cadre a été posé pour un «accord commercial historique» entre les Etats-Unis, la Suisse et le Liechtenstein, un texte qui reflète «notre engagement commun en faveur d’un commerce juste, équilibré et réciproque».

La Colombie fait l’inverse de la Suisse et inflige un revers aux Etats-Unis

Callista Gingrich a remercié la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, le conseiller fédéral Guy Parmelin et la secrétaire d’Etat Helen Budliger Artieda pour le travail accompli, qualifiant la déclaration d’intention de «bénéfique pour les deux parties». Elle a mis en avant la volonté des Etats-Unis de promouvoir et de développer les programmes de formation et d’apprentissage.

Pour la diplomate, les investissements des entreprises pharmaceutiques suisses aux Etats-Unis «contribuent à maintenir la résilience et la sécurité de nos chaînes d’approvisionnement». Elle a également salué la disposition de la Suisse et du Liechtenstein à améliorer l’accès au marché pour les produits états-uniens, ouvrant de nouvelles opportunités pour des secteurs tels que la medtech, le bœuf et la volaille:

«Les consommateurs auront ainsi un meilleur accès à des produits de haute qualité»

Au-delà du commerce et des investissements, les deux nations partagent «des affinités durables», a poursuivi l’ambassadrice, citant l’attachement à l’esprit d’entreprise, à l’innovation et à des valeurs telles que la démocratie, la décentralisation du pouvoir et la responsabilité individuelle.

Voici ce que Coop et Migros comptent faire des poulets américains

L'ambassadrice s’est dite confiante: «Nous sommes à l’aube d’un partenariat passionnant. Si nos relations commerciales deviennent plus équilibrées et nos investissements plus importants, comme l'a dit le président George Washington, il n'y a presque rien que nous ne pourrons atteindre». (aargauerzeitung.ch)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

A propos des droits de douane de Trump et la Suisse
On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points
3
On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points
de Team watson
Trump demande bien plus à la Suisse que ce que Parmelin a dit
6
Trump demande bien plus à la Suisse que ce que Parmelin a dit
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
4
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
Le conflit entre la Suisse et Trump réglé grâce aux réseaux sociaux?
Le conflit entre la Suisse et Trump réglé grâce aux réseaux sociaux?

Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon

Vidéo: watson
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
5 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
5
La liste des pays à qui la Suisse veut vendre ses armes questionne
Une coalition bourgeoise regroupant le Centre, le PLR et l’UDC veut profondément assouplir la loi sur le matériel de guerre. Objectif: sauver l’industrie suisse de l’armement. La victime collatérale: l’Ukraine.
Vingt-cinq Etats devraient, à l’avenir, avoir un accès quasiment illimité aux armes produites en Suisse. C’est ce qu’a décidé la semaine dernière la Commission de la politique de sécurité du Conseil national.
L’article