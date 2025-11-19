Callista Gingrich a une ancêtre originaire du canton de Berne. Keystone

L’ambassadrice américaine a un message pour les Suisses

Lors de sa première intervention publique en Suisse, l’ambassadrice Callista Gingrich a salué l’accord douanier fraîchement conclu entre Washington et Berne. Selon elle, les consommateurs suisses profiteront, eux aussi, de ce nouveau cadre.

Stefan Bühler / ch media

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Callista Gingrich, a effectué, mardi soir, sa première apparition publique dans le Salon du Palais de l’hôtel Bellevue, un établissement de prestige au cœur de la capitale. L’événement était organisé par la Chambre de commerce suisse-américaine.

De nombreuses personnalités du monde économique – parmi lesquelles Dieter Vranckx, ancien dirigeant de Swiss et aujourd’hui membre du conseil d’administration de Lufthansa, la femme d'affaires Margareta Louis-Dreyfus ou encore Giovanni Caforio, président de Novartis – étaient présentes pour écouter ce que dirait l’ambassadrice sur les relations commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis.

La rencontre, à laquelle participaient aussi des hauts fonctionnaires fédéraux, intervient à un moment sensible: seulement quatre jours après que Berne et Washington ont apaisé le différend douanier déclenché en avril par Donald Trump – mais avant le démarrage officiel des négociations en vue d’un accord juridiquement contraignant.



En poste depuis environ un mois, Callista Gingrich, qui a une ancêtre originaire du canton de Berne, semble s’être bien installée avec son mari, l’ex-speaker de la Chambre des représentants.

«Newt et moi sommes reconnaissants de l’accueil chaleureux que nous avons reçu»

Tous deux étaient «heureux d’être là, à un moment comme celui-ci».

«Un engagement commun pour un commerce équitable»

Renforcer les relations économiques entre les deux pays figure parmi les priorités majeures de la nouvelle ambassadrice. Les droits de douane ont toutefois dominé l’actualité ces derniers mois. A présent, a-t-elle déclaré, un cadre a été posé pour un «accord commercial historique» entre les Etats-Unis, la Suisse et le Liechtenstein, un texte qui reflète «notre engagement commun en faveur d’un commerce juste, équilibré et réciproque».

Callista Gingrich a remercié la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, le conseiller fédéral Guy Parmelin et la secrétaire d’Etat Helen Budliger Artieda pour le travail accompli, qualifiant la déclaration d’intention de «bénéfique pour les deux parties». Elle a mis en avant la volonté des Etats-Unis de promouvoir et de développer les programmes de formation et d’apprentissage.

Pour la diplomate, les investissements des entreprises pharmaceutiques suisses aux Etats-Unis «contribuent à maintenir la résilience et la sécurité de nos chaînes d’approvisionnement». Elle a également salué la disposition de la Suisse et du Liechtenstein à améliorer l’accès au marché pour les produits états-uniens, ouvrant de nouvelles opportunités pour des secteurs tels que la medtech, le bœuf et la volaille:

«Les consommateurs auront ainsi un meilleur accès à des produits de haute qualité»

Au-delà du commerce et des investissements, les deux nations partagent «des affinités durables», a poursuivi l’ambassadrice, citant l’attachement à l’esprit d’entreprise, à l’innovation et à des valeurs telles que la démocratie, la décentralisation du pouvoir et la responsabilité individuelle.



L'ambassadrice s’est dite confiante: «Nous sommes à l’aube d’un partenariat passionnant. Si nos relations commerciales deviennent plus équilibrées et nos investissements plus importants, comme l'a dit le président George Washington, il n'y a presque rien que nous ne pourrons atteindre». (aargauerzeitung.ch)



Adapté de l'allemand par Tanja Maeder