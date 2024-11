Ces dealers livrent impunément dans toute la Suisse via Telegram

Voici les communes suisses les plus attractives pour habiter

Voici les communes suisses les plus attractives pour habiter

Les lieux de résidence ne s'équivalent pas en Suisse: certaines communes offrent de meilleures conditions de vie que d'autres, selon une étude d'UBS. Voici lesquelles.

Un dixième de la population suisse cherche un nouveau logement chaque année. Un choix qui ne s'avère pas toujours facile et qui dépend d'une multitude de facteurs. Le lieu de résidence en est un, et il joue un rôle central. En effet, toutes les communes ne s'équivalent pas: dans certaines d'entre elles, on vit mieux que dans d'autres.