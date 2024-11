Postfinance perturbé par une panne

Une femme tente de retirer de l'argent à un Postomat. Keystone

Retrait d'argent, e-banking, les services de Postfinance ont été paralysés vendredi jusqu'à 18h00.

Une panne technique chez Postfinance a entraîné des problèmes dans toute la Suisse vendredi après-midi, jusque vers 18h00 environ. La banque en ligne (e-banking) a été paralysée et le retrait d'argent aux Postomats a également été affecté.

«La raison de la perturbation était une panne technique» Rinaldo Tibolla, porte-parole du prestataire de services financiers Postfinance.

Vendredi après-midi, tous les modes de paiement de Postfinance n'étaient pas disponibles. Les cartes de crédit ont cependant fonctionné.

Comme l'application Postfinance n'était pas disponible, il n'était pas non plus possible de se connecter aux services de e-finance. Twint ne fonctionnait en outre plus que partiellement. L'entreprise a levé l'alerte vers 18h00. Tous les systèmes fonctionnent à nouveau, écrit-elle. (sda/ats)