Twint intègre la Cumulus, mais Coop garde l'avantage

Oliver Wietlisbach

En 2023, le nombre de paiements effectués avec Twint aux caisses des magasins suisses a presque doublé par rapport à l'année précédente. Cela s'explique sans doute en partie par le fait que les utilisateurs peuvent, depuis quelque temps, enregistrer la Supercard Coop dans l'application de paiement et collecter des points de fidélité en payant avec Twint, sans avoir à sortir leur carte de fidélité. Mais jusqu'à présent, seules quelques-unes pouvaient être enregistrées dans l'application. Cela va changer.



«Désormais, les utilisateurs peuvent enregistrer dans toutes les versions de l'app Twint un grand nombre de cartes de fidélité de commerçants suisses populaires» Twint

Une fois enregistrées, les cartes de fidélité peuvent être affichées directement dans l'application Twint pendant le processus de paiement. Une fois enregistrées dans l'application, elles ne doivent plus être transportées physiquement dans le porte-monnaie. Au lieu de cela, elles s'affichent sur l'écran de paiement de l'application Twint lorsque l'on paie avec le lecteur de QR code.

Deux scans sont nécessaires

Fini la corvée de fouiller dans le porte-monnaie pour trouver la carte de fidélité, il suffit de scanner le code de la carte sur l'écran du smartphone, explique Twint. Au quotidien, cela signifie que: celui qui souhaite collecter des points de fidélité peut cliquer sur la carte de fidélité qui s'affiche pendant le processus de paiement pour faire apparaître le code-barres de la carte de fidélité correspondante. Celui-ci doit être scanné au self-checkout ou par le personnel de caisse.



Les points de fidélité ne sont donc pas automatiquement crédités lors du processus de paiement. Il faut d'abord scanner la carte de fidélité enregistrée, puis payer comme d'habitude. Ce n'est pas parfait, mais la procédure de scannage supplémentaire dans l'application est plus pratique que de devoir sortir une carte dans chaque magasin.

Outre Coop et Migros, il est désormais possible d'enregistrer les cartes de fidélité d'Ex Libris, Ikea, Manor ou Nespresso, pour ne citer que quelques noms.



Etape 1: enregistrez vos cartes client dans l’app Twint au point de menu «Cartes de fidélité et offres». Lors du paiement avec Twint, les cartes client enregistrées s’affichent directement sur l’écran de paiement de l’app.

Etape 2: démarrez le processus de paiement à la caisse dans votre app Twint et choisissez la carte client du commerçant en question.

Etape 3: faites scanner le code-barres de la carte client par le personnel de caisse ou scannez-le à la caisse automatique. Ainsi, vous ne manquerez jamais les points de fidélité et les autres avantages de vos cartes client.

Près de 40 cartes de fidélité disponibles dans Twint

Actuellement, 37 cartes peuvent être enregistrées, dont les cartes de membre de la Rega et du TCS ou la carte de collaborateur SV: d'autres devraient suivre.



Twint affirme que les consommateurs ont ainsi plus de place dans leur porte-monnaie et ne doivent plus se soucier des cartes de fidélité perdues ou oubliées. Les commerçants, eux, profitent de la numérisation de leur programme de fidélité et d'une fidélisation accrue de la part de leur clientèle. Les grandes enseignes comme Migros ont, toutefois, intégré depuis longtemps leurs programmes de fidélité dans leurs propres applications.

De plus, les cartes de fidélité de Coop et de Decathlon pouvaient déjà être utilisées avec Twint sans avoir à présenter la carte séparément. Cette solution nécessitait toutefois «une intégration technique plus poussée dans les systèmes de caisse des commerçants», explique-t-on chez Twint. Cette complexité disparaît avec la nouvelle fonction de carte client, qui permet d'afficher les cartes directement sur l'écran de paiement de l'application:

«Nous nous attendons donc à ce que l'intérêt soit considérable» Un porte-parole de Twint

Les cartes de fidélité intégrées à Twint répondent-elles vraiment à un besoin des clients? L'application de paiement des banques suisses ne souhaite pas se prononcer: «Nous ne communiquons malheureusement pas de chiffres concrets à ce sujet».

La nouvelle intégration des cartes de fidélité fait partie des efforts de Twint pour simplifier le paiement à la caisse. Pour ce faire, des widgets Twint ont été et seront progressivement introduits au cours de l'année pour les utilisateurs d'Iphone. Ceux-ci permettent de payer plus rapidement à la caisse depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

Twint est actif depuis 2015 et compte, selon ses propres dires, plus de 5 millions d'utilisateurs.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)