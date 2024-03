Twint détrône Migros et fait plus fort que les CFF et la SSR

L'application de paiement relativement jeune bat tout le monde, y compris sa maison mère, La Poste en terme de réputation. Voici le classement complet.

Twint bat tout le monde. Image: KEYSTONE

Florence Vuichard / ch media

Joli cadeau d'anniversaire pour l'application de paiement mobile Twint: elle atteint la première place du classement des marques suisses les plus réputées en Suisse, juste à temps pour son fêter ses 10 ans. Et elle bat même Migros. C'est ce qui ressort du dernier Swiss Reputation Ranking publié jeudi par l'institut d'études de marché GfK.

La jeune entreprise, qui compte aujourd'hui plus de cinq millions d'utilisateurs, a connu un début fulgurant. En effet, c'est la première fois que les chercheurs de GfK mesurent sa réputation et Twint s'est immédiatement imposée à la première place.

Parmi les autres nouveaux entrants figurent 👇

Le transformateur laitier Emmi (15ᵉ).

Le fabricant d'appareils auditifs Sonova (19ᵉ).

Le logisticien Kühne & Nagel (30ᵉ place).

L'opérateur de télécommunications Sunrise (49ᵉ place).

L'assureur Baloise (50ᵉ place).

Parmi les entreprises en pleine progression , on trouve 👇

Les CFF , qui passent de la 10ᵉ à la 5ᵉ place.

, qui passent de la 10ᵉ à la 5ᵉ place. Le producteur de boissons Rivella (6ᵉ place), qui vient de lancer une nouvelle variante jaune.

(6ᵉ place), qui vient de lancer une nouvelle variante jaune. La Mobilière (7ᵉ place) progressent respectivement de trois et sept places.

(7ᵉ place) progressent respectivement de trois et sept places. La compagnie aérienne Swiss gagne également sept positions (22ᵉ place), après avoir présenté de nouveaux chiffres record après les séquelles du Covid-19.

(22ᵉ place), après avoir présenté de nouveaux chiffres record après les séquelles du Covid-19. La plus grande avancée est celle de la SSR, souvent critiquée en politique. Le groupe médiatique passe de la 41ᵉ à la 29ᵉ place.

Les reculs les plus impressionnants 👇

Le plus grand recul est celui du groupe Swatch (26ᵉ rang), qui perd 15 places.

La reine des montres Rolex, qui a récemment acquis les activités de vente de Bucherer, recule également de 11 places pour occuper la 27ᵉ place.

La chaîne de grands magasins Manor (34ᵉ rang) perd également onze positions.

La Poste a également perdu quatre places. L'entreprise publique se classe au 25e rang. Le fait que l'application de paiement Twint provienne à l'origine de ses rangs ne doit être qu'un maigre réconfort.

Voici les organisations les plus réputées de Suisses 👇

GfK mesure non seulement la réputation des cinquante principales entreprises suisses, mais aussi celle des vingt organisations à but non lucratif les plus connues. La Rega, l'organisation suisse de sauvetage aérien, s'installe pour la septième année consécutive en tête de liste. En deuxième position vient la Fondation suisse pour paraplégiques, suivie de la Croix-Rouge suisse à la troisième place. Cette dernière a gagné trois places. Le plus grand gagnant avec une progression de sept places est le TCS (7ᵉ rang).

Les deux plus grands perdants sont Bio Suisse (9e rang) et Pro Natura (14e rang), qui ont chacun perdu cinq places.

Comment ce classement est-il réalisé?

Le classement de réputation de GfK est basé sur des données issues d'une «enquête représentative de la population», comme le notent les chercheurs en marketing. Des entretiens ont été menés dans toute la Suisse entre la mi-janvier et la mi-février 2024 avec plus de 3500 personnes. (trad. jah)