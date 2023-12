UberSki arrive en Suisse

La compagnie VTC lance ce mercredi 20 décembre un nouveau service: UberSki. Le concept est simple, aller skier en Uber à un tarif prédéfini.

Avec UberSki, Uber propose de vous prendre en charge en ville et de vous emmener dans la station de votre choix (parmi une liste de stations sélectionnées par Uber). Le tout à un tarif fixe, selon la destination et le lieu de départ.

Pour réserver votre transport, vous devez obligatoirement être dans une des villes de départ que sont Genève, Lausanne, Berne et Zurich.

La course vous coutera entre 140 et 390 CHF. Ce qui est cher, mais peut-être moins cher que prendre le train pour une grande famille.



UberSki depuis Genève ou Lausanne

Voici les stations desservies:

Megève

Chamonix

Morzine-Avoriaz

Flaine

Courchevel

Zermatt

Verbier

Crans Montana

Gstaad

Saas Fee

Méribel

Leysin

Les Diablerets

4 Vallées

Rougemont

Portes du soleil

UberSki depuis Berne ou Zurich

Depuis les villes alémaniques, vous pouvez rejoindre Engelberg, Davos, Laax, Arosa, Lenzerheide, St. Moritz, Andermatt, Bad Ragaz, Flumserberg, Amden, Mythenregion, Hoch-Ybrig,Stoos, Rigi, Gstaad, Grindelwald, Adelboden, Mürren, Interlaken, Hasliberg et Meiringen.

Comment réserver? «UberSki est dès à présent disponible sur l’application Uber . Les utilisateurs n’auront qu’à entrer l’une des destinations desservies puis sélectionner l’option “UberSki” pour commander un trajet vers la station de ski souhaitée.» Communiqué de Uber

La société avait déjà lancé cette offre en France l'an passé depuis la ville de Grenoble et à destination de douze stations, à prix plus doux.

(hun)