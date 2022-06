Voici les trucs les plus oubliés dans les Uber de Suisse

Une nouvelle étude montre quels objets sont laissés sur les sièges arrière des véhicules Uber – et quand. Par rapport au reste de l'Europe, les Suisses sont particulièrement attentifs.

Benjamin Weinmann / ch media

Parfois, il faut faire vite. D'autres fois, c'est à cause de l'alcool. Quelles qu'en soient les raisons, le fait est que des clients oublient régulièrement leurs effets personnels dans les taxis. C'est également le cas dans les voitures Uber. La compagnie américaine a évalué, sur la base des retours des passagers, quels sont les objets que ceux-ci oublient le plus souvent.

Dans le monde entier, en 2021, les téléphones, les sacs et les porte-monnaie étaient – sans surprise – largement en tête de ce que l'on appelle l'indice «Lost & Found» du groupe technologique californien. Mais les clients laissent aussi parfois traîner des choses curieuses. L'année dernière, on y trouvait notamment des jeux de boules de pétanque, des certificats de mariage, des jouets pour enfants, des peluches, des dentiers en or, des postiches individuels, des plateaux apéro, des déguisements de pizza et de la litière pour chats.

Et en Suisse?

Selon Uber, les plus distraits sont les Bâlois, suivis par les clients de Winterthour et de Berne. Inversement, les passagers de Lausanne ont été les plus consciencieux en 2021. Les objets privés sont le plus souvent laissés dans les voitures les samedis et vendredis, c'est-à-dire les jours où les trajets Uber sont les plus fréquents.

Les trucs les plus souvent oubliés dans les Uber en Suisse:

Les téléphones. Les clés. Les sacs à dos et autres bagages. Les porte-monnaies. Les écouteurs. Les vêtements. Les lunettes. Les casquettes et autres chapeaux. Les sacs à main. Les cigarettes électroniques.

Les moments entre 10 et 11 heures, ainsi qu'entre 22 et 23 heures, sont considérés comme des heures d'inattention. Les clients d'Uber se sont montrés particulièrement inattentifs en début d'année, les 1er et 2 janvier, ce qui pourrait s'expliquer par la consommation de champagne.

La Suisse obtient des résultats supérieurs à la moyenne concernant la vigilance. Image: Keystone

Toutefois, selon Uber, en comparaison internationale, les villes suisses obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne en ce qui concerne la vigilance. En effet, dans pratiquement toutes les villes européennes, le pourcentage d'objets laissés dans la voiture est nettement plus élevé. La clientèle serait particulièrement distraite en Turquie, en Norvège et en Allemagne.