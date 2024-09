Denner annonce de grosses baisses de prix

Après que le discounter allemand a lancé une offensive sur les prix, la filiale du groupe Migros lui emboîte le pas. Découvrez les produits visés en priorité par cette baisse.

Si les actions promotionnelles et grosses démarques sont fréquentes chez Denner, la chaîne a annoncé une baisse durable sur de nombreux produits.

Benjamin Weinmann / ch media

Ces derniers mois, l'inflation a fait grimper le prix de nombreux produits alimentaires et a pesé sur le porte-monnaie de la population. Une guerre des prix se dessine désormais dans le commerce de détail. Il y a quelques jours, Aldi Suisse a annoncé des baisses de prix durables, notamment sur la viande fraîche, pouvant aller jusqu'à 36%.

Ainsi, 500 grammes de viande de bœuf hachée coûtent désormais 5,99 francs, soit près de 2 francs de moins qu'auparavant. Aldi réduit le prix d'un kilo de cuisses de poulet de 35%, passant à 5,49 francs. Et le filet de porc de 100 grammes est proposé à 2,99 francs au lieu de 3,99 francs auparavant.

Denner passe aussi à l'offensive:

«Mardi, nous baisserons les prix» Le porte-parole Thomas Kaderli.

Concrètement, les prix de 52 produits seront adaptés à la baisse. La mesure concerne différents assortiments, du chocolat au café en passant par les boissons, les produits de soin et la nourriture pour animaux. Depuis le début de l'année, 500 articles sont devenus moins chers dans l'assortiment standard, qui comprend 2000 produits. Il ne précise pas combien sont devenus plus chers en contrepartie.

25% de moins sur la viande chez Denner

Ce qui frappe, c'est que Denner aussi baisse parfois fortement le prix de la viande. Un demi-kilo de viande de bœuf hachée coûtera bientôt un quart de moins pour ne valoir plus que 6 francs. Et la même quantité d'émincé de poitrine de poulet a déjà été réduite ces dernières semaines, passant de 15,70 à 12 francs.

Pourquoi ces baisses de prix sont-elles soudainement possibles, notamment pour la viande?

«Elles sont possibles toute l'année, car nous sommes toujours en train de négocier avec nos fournisseurs et essayons d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour notre clientèle» Le porte-parole Thomas Kaderli.

Outre les négociations, la fixation des prix dépendrait d'autres facteurs, comme le prix des matières premières ou les coûts de l'énergie, du transport et de l'emballage.

«Si les conditions d'approvisionnement changent, nous répercutons ces avantages de prix sur notre clientèle» Le porte-parole Thomas Kaderli.

De plus, Denner appliquera dès le 10 septembre la baisse des taux de TVA pour les produits d'hygiène féminine de 8,1 à 2,6% décidée par la loi pour début 2025. Cela entraînera de nouvelles baisses de prix pour les protège-slips et les tampons. Aldi a toutefois déjà pris cette mesure au début de l'année et Coop en juillet. De plus, selon le porte-parole de Denner, l'entreprise a réduit le prix de quelque 500 articles de son propre assortiment et de marque depuis le début de l'année.