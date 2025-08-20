en partie ensoleillé22°
Economie

Aldi force Migros, Coop, Denner et Lidl aux baisses de prix

Comment Aldi force Migros, Coop, Lidl et Denner à casser leurs prix
Aldi promet de baisser les prix du poisson et du prosecco.Image: montage watson

Aldi baisse ses prix et voici comment Coop et Migros réagissent

Les détaillants tirent constamment les prix vers le bas. Et si l'un d'entre eux annonce des réductions, ses concurrents lui emboîtent le pas. Décryptage.
20.08.2025, 17:0120.08.2025, 17:01
Florence Vuichard / ch media
Aldi a surpris tout le monde il y a une année en baissant les prix de la viande: le discounter allemand a promis jusqu'à -36% sur le bœuf, la volaille, le porc ou l'agneau. La concurrence s'est alors sentie obligée de réagir. Denner le premier en accordant des réductions d'environ 25% sur la viande hachée de bœuf.

Les autres ont dû s'y mettre aussi. Nicholas Pennanen, directeur général de Lidl Suisse, l'avoue sans détour dans une interview accordée à CH Media, éditeur de watson:

«Nous avons été très surpris par cette décision. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le mouvement».

Un an plus tard, Aldi récidive: il a annoncé ce mardi 19 août une baisse pouvant atteindre 30% sur le vin mousseux et le poisson frais. Et cela «de manière permanente» pour environ la moitié de la gamme de mousseux et pour la grande majorité du poisson.

Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire

Selon le discounter, plusieurs marques de prosecco, de crémant ou de moscato sont concernées, ainsi que du saumon grillé, des filets de bar et des steaks de thon. Avec cette baisse sur une trentaine d'articles, la filiale suisse souhaite, selon ses propres déclarations, «souligner sa position de leader en matière de prix» dans le commerce de détail local.

Selon une enquête menée auprès des grands détaillants du pays, la concurrence ne restera à nouveau pas les bras croisés. Tous les distributeurs soulignent leur volonté de rester aussi attractifs que possible auprès de leur clientèle. Et tous soulignent avoir fait des efforts sur les prix tout au long de 2025. Comme d'habitude, on ne connaîtra pas le nombre d'articles à avoir enregistré une hausse de prix en contrepartie.

«Après plus de 2400 réductions l'année dernière, nous en sommes déjà à 1350 cette année. Nous pensons pouvoir annoncer d'autres baisses dans les mois à venir».
Caspar Frey, porte-parole de Coop
Chaque baisse de prix chez Coop cacherait deux hausses

Migros se tient prête, elle aussi:

«Notre objectif est que le client ne paie pas plus cher chez Migros que chez ses concurrents directs. Si ces concurrents ajustent leurs prix, nous nous alignons».
Tobias Ochsenbein, porte-parole de Migros

Les discounters trouvent des contre-exemples

Selon les informations de son porte-parole, Thomas Kaderli, Denner a déjà abaissé définitivement le prix de plus de 350 produits sur 2025, ce qui correspond tout de même à 15% de l'assortiment, et l'entreprise procède «en permanence» à d'autres diminutions. Lidl a fait de même sur environ 500 références, souligne le porte-parole Sandro Kissayi. Il y en a eu 200 rien que «depuis début juin».

En outre, les deux discounters Lidl et Denner pointent du doigt certains produits qui, quoique pas complètement identiques, affichent un prix plus avantageux que ceux pratiqués par Aldi après sa baisse. Selon Sandro Kissayi, un filet de saumon ASC de 250 grammes coûte actuellement 5,49 francs chez Lidl, soit 21,96 francs le kilo. C'est donc «nettement» moins que chez Aldi, où il faut désormais compter 23,30 francs le kilo.

Invasion de protéines en Suisse: Migros et Coop «en profitent»

Le porte-parole de Denner, Thomas Kaderli, cite quant à lui l'exemple d'un prosecco italien de Valdobbiadene: son prix normal chez Aldi devrait passer de 11,99 à 9,99 francs, mais il ne coûte déjà que 8,95 francs chez la filiale de Migros.

Traduit et adapté par Valentine Zenker

