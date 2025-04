L'évolution de certains produits chez Lidl et Aldi est radicale, selon l'agence AWP. getty/watson

Le prix de ces produits de Lidl et Aldi a radicalement changé

Les prix des aliments et boissons dans les supermarchés en ligne de Lidl et Aldi ont connu beaucoup de variations entre mars et avril. Chez les deux discounters, l'évolution des coûts pour un même produit est souvent considérable. Le prix de la viande de boeuf hachée, par exemple, fait les frais d'une concurrence récente entre les détaillants.

Avec des prix qui ont changé pour 16 produits en un mois, Aldi devance Lidl en termes de variations des coûts. Au niveau des produits, les écarts dans l'évolution des prix pour la viande hachée de boeuf sont les plus spectaculaires entre les quatre supermarchés en ligne, comprenant aussi ceux de Coop et Migros, passant de -16,7% à +53,8%.

«Les prix à la production sont légèrement plus élevés qu'une année auparavant», a confirmé un porte-parole de l'Union suisse des paysans (USP), à l'agence de presse AWP.



«Une plus grande concurrence entre les détaillants est observée, initiée par Aldi à l'automne dernier» L'Union suisse des paysans (USP), à l'agence AWP

«Le discounter avait alors annoncé réduire considérablement le prix de la viande en magasin, suscitant ainsi une grande nervosité dans le commerce de détail. Nous veillons à ce que cette concurrence ne répercute pas sur les prix à la production», poursuit le porte-parole.

Des variations remarquables

Chez Aldi, les citrons et les bananes ont de même connu des changements remarquables en un mois. Les différences sont également importantes pour le prix du lait, qui a augmenté de 24,1% chez Lidl, mais qui a diminué chez Migros et Aldi, respectivement de 11,7% et de 24,8%.

En outre, la tresse coûte moins cher chez Aldi (-20%) que chez Lidl (+25%), où le prix s'inscrit en hausse d'un quart.

Les deux discounters allemands affichent aussi des disparités considérables en ce qui concerne le café: chez Lidl, le prix a bondi sur un mois de 68,1%, tandis que la hausse est de 20,5% chez Aldi.

A noter encore que le coût des tomates en grappes a pratiquement augmenté de moitié chez Coop (+41%) et presque doublé chez Aldi (+80,9%).

Le panier de courses AWP suit l'évolution des coûts d'une trentaine de produits, disponibles sur les portails internet de Migros, Coop, Lidl et Aldi. (mbr/ats)