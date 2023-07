L'UDC veut limiter la population suisse à dix millions

L'ensemble des délégués de l'UDC ont soutenu l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!». Selon le parti, une telle limite est nécessaire pour préserver un pays «durable».

Les conseillers fédéraux Albert Rösti et Guy Parmelin à l'assemblé extraordinaire de l'UDC, ce samedi, à Küssnacht am Rigi. Image: KEYSTONE

L'UDC va lancer une initiative limitant la population suisse à 9,5 millions à moyen terme et à 10 millions jusqu'en 2050. Le texte veut restreindre l'immigration. Les délégués du parti l'ont approuvé samedi en assemblée extraordinaire à Küssnacht am Rigi (SZ).

L'initiative «pour la durabilité», intitulée «Pas de Suisse à 10 millions!» a été soutenue à l'unanimité des 310 délégués de l'UDC. Ces derniers ont soutenu les arguments de la direction du parti et de plusieurs intervenants.

Une intégration devenue impossible

«Notre pays est comme un ballon que l'on gonfle sans s'arrêter. Au bout d'un moment, il éclate» Michaël Buffat, conseiller national vaudois

Il fait allusion à la venue de 180'000 nouveaux habitants en Suisse l'an dernier, dont 75'000 réfugiés ukrainiens et 25'000 requérants d'asile.

Le Vaudois a dénoncé le fait que les étrangers soient surreprésentés parmi les bénéficiaires d'assurances sociales et dans les prisons. Il a aussi souligné que l'intégration n'était plus possible dans les classes où les élèves suisses étaient minoritaires et que l'immigration surchargeait les routes et dopait la consommation d'énergie.

Dix millions pour une Suisse durable

Elaborée par l'UDC zurichoise, la nouvelle initiative incite le Conseil fédéral à prendre des mesures immédiates dans le domaine de l'asile et du regroupement familial et ce, lorsque la population suisse dépassera 9.5 millions d'habitants, au plus tard. Elle exige aussi que la population ne dépasse pas 10 millions d'habitants avant 2050.

Dans le cas contraire, le Conseil fédéral doit dénoncer des accords internationaux dont la libre circulation de personnes et un éventuel pacte de l'ONU sur les migrations.

La Suisse n'est «durable» que si le nombre de ses habitants est limité, a soutenu le conseiller national zurichois Thomas Matter. Un développement durable de sa population est nécessaire pour protéger l'environnement et l'efficacité des infrastructures, des établissements de santé et de formation ainsi que des oeuvres sociales, estime-t-il.

«La belle Suisse ne mérite pas de devenir une deuxième Hong Kong. Beaucoup de Suisses se sentent étrangers dans leur propre pays». Thomas Matter, conseiller national zurichois

(baf/ats)