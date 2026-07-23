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Ex-élu UDC accusé de viol: son ex-femme serait la principale victime

L&#039;élu argovien aurait abusé de plusieurs victimes.
Patrick Frei, ancien député UDC argovien, est accusé d'avoir agressé sexuellement son ex-femme à 140 reprises sur 13 ans. Elle serait sa victime présumée principale.Image: Facebook

Ex-élu UDC accusé de viol: son ex-femme serait la principale victime

De nouveaux éléments ont émergé dans l'affaire impliquant Patrick Frei, ancien député UDC argovien. La troisième victime présumée de l'ex-politique serait son ex-femme.
23.07.2026, 10:0123.07.2026, 10:01

Selon l'acte d'accusation révélé mercredi par le SRF, Patrick Frei aurait drogué et agressé sexuellement son ex-femme à 140 reprises sur 13 ans, filmant systématiquement ses actes. Par la seule ampleur de ces agressions, elle s'impose comme la victime présumée principale de l'affaire.

Ce n'est qu'ensuite que l'ancien élu se serait concentré sur les victimes déjà connues du public, Iwona L. et sa fille Paula L., alors âgée de 15 ans. Il lui est reproché de les avoir droguées aux GHB à 44 reprises avant de les agresser sexuellement, avant son arrestation en 2023. Ces actes auraient également été filmés.

Ex-élu UDC accusé de viols: les victimes présumées risquent gros

Un cas qui rappelle la sordide affaire Gisèle Pélicot, en France, qui avait mis en lumière le fléau de la soumission chimique. En administrant du GHB, une substance psychoactive, l'agresseur prive sa victime de mémoire, la rendant incapable de se souvenir des abus subis.

Le ministère public requiert une peine de réclusion à vie, notamment pour viol, attentat à la pudeur, abus sexuel sur mineur et tentative de meurtre. Si le tribunal suit cette demande, Frei, âgé de 57 ans, devrait purger 20 ans de prison. Son ex-femme souffrirait encore aujourd'hui des séquelles des abus subis. Quant à Iwona L. et sa fille, elles font face à une menace d'expulsion vers la Pologne. (svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
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de Margaux Habert
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