Le sort des contributions suisses à l'UNRWA est en sursis

La gauche, soutenue par des centristes et des libéraux-radicaux, va s'opposer à la motion. Selon elle, les activités de l'agence sont actuellement indispensables dans la région, et la suspension immédiate des contributions à l'UNRWA serait dramatique pour la population civile.

Près d'un vélo sur deux vendus en Suisse est électrique

Près de la moitié des vélos vendus en Suisse l'an dernier étaient des vélos électriques. Les ventes totales de bicyclettes ont toutefois baissé de près de 14% par rapport à 2023.

L'an dernier, plus de 341 000 vélos et vélos électriques ont été livrés au commerce de cycles en Suisse, contre 395 000 un an plus tôt, indique samedi Velosuisse. Sur ce nombre, 55% étaient des vélos traditionnels et 45% des e-bikes.