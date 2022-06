Conférence de presse du comité sur l'initiative SSR appelée «200 francs, ça suffit!», le 1er mars 2022 à Berne. Image: Keystone

Les Suisses pourraient payer (encore) moins cher la redevance radios-TV

Passer de 335 francs par année à 200 francs pour les médias publics? C'est ce que demande l'initiative populaire fédérale lancée entre autres par l'UDC alémanique. La récolte de signature a débuté hier et la SSR est prête à se battre.

En février dernier, les Suisses ont refusé d’accorder plus de moyens aux médias privés. Aujourd’hui, ils semblent vouloir serrer la vis aux médias publics, comme l’annonce le 24 heures. C’est en effet l’enjeu d'une initiative populaire fédérale, dont la récolte des signatures vient d’être lancée mardi 31 mai à Berne.

Que demande le texte? Une diminution de la redevance obligatoire des radios-TV de 335 francs par année à 200 francs.

Qui mène le combat politique et médiatique? Principalement l’UDC alémanique, le conseiller aux États et président du parti Marco Chiesa, ainsi que le conseiller Walter Wobmann, qui a fait triompher l’initiative sur les minarets et sur la burqa.

«200 francs, ça suffit!»

C'est le slogan choisi pour faire baisser le prix de la redevance SSR (Société suisse de radiodiffusion et de télévision). Mais 200 francs, est-ce réellement suffisant? Marco Chiesa affirme dans le quotidien vaudois:

«Avec notre initiative, la SSR touchera encore près d’un milliard de francs. C’est largement assez pour financer l’information, la culture et le service public. Pour suivre les sports, on doit déjà avoir un abonnement privé»

Pour baisser les coûts, l’UDC préconise de réduire le train de vie de la SSR, qui contrairement aux chaînes privées, gaspille beaucoup trop de moyens en salaires et en frais. Il critique un personnel trop nombreux et payé royalement.

La SSR se défend et affirme qu'elle est transparente sur la question: elle emploie 6860 personnes à temps plein ou à temps partiel et le salaire annuel moyen pour les cadres et les collaborateurs CCT s’élève à 107 000 francs par poste à temps plein.

L'entreprise met également en garde: si la redevance baisse, l'une des conséquences sera la perte du modèle décentralisé de la SSR.

«Et cela au détriment de la couverture régionale, des minorités linguistiques et de toutes les régions de notre pays» Lauranne Peman

La SSR est prête à se battre

En mars 2022 déjà, l'entreprise annonçait dans un communiqué de presse:

«La SSR prend acte du lancement d’une nouvelle initiative contre le service public, une nouvelle attaque qu’elle combattra»

Quatre ans après le rejet par le peuple de l'initiative «No Billag» à plus de 70%, qui confirmait la volonté de la population de conserver un service public fort, l'entreprise réaffirme «être prête à démontrer une nouvelle fois sa contribution à la société suisse.»

Si l’initiative récolte les 100 000 signatures, la bataille se déplacera au parlement avant d’être tranchée par le peuple. Selon 24 heures, un contre-projet pourrait voir le jour et proposer une redevance réduite de 300 francs, mais supérieure à 200 francs. La redevance a toutefois déjà baissé depuis 2018 de 25%. (ag)