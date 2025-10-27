Jürg Georg Tomman ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Image: Keystone, montage watson

Visé par des insultes racistes, il décide de quitter l'UDC

Visé par des propos racistes et répétés, le président de l'UDC Ittigen a décidé de claquer la porte. L'auteur des invectives, lui, risque l'exclusion du parti.

Le président de l’UDC Ittigen (BE), David Spring, démissionne de ses fonctions en raison d’attaques racistes visant sa famille.

Il retire également sa candidature au Grand Conseil et quitte complètement l’UDC, rapporte le journal Der Bund. Selon le même article, des propos racistes auraient été tenus par Jürg Georg Tomman, également membre du comité directeur et ancien conseiller communal d’Ittigen.



Des invectives inacceptables

Selon des témoins, David Spring aurait à plusieurs reprises été la cible de remarques racistes de la part de Tomman lors de réunions du comité. Ce dernier lui aurait déclaré qu’en raison de sa compagne, une femme noire originaire d’Afrique, il n’était «pas un vrai Suisse». Il aurait également affirmé que les personnes originaires d’Afrique devraient être stérilisées de force. Le mot commençant par «N» aurait aussi été prononcé.



David Spring souligne que le racisme n’a sa place dans aucun mouvement politique. Une collaboration avec l’UDC n’est pour lui plus possible ni acceptable, écrit-il dans un e-mail au Bund. Il ajoute:



«Les propos racistes sont, à mes yeux, incompatibles avec les valeurs fondamentales de notre parti, à savoir le respect, la décence et la responsabilité.» David Spring, ancien président de l’UDC Ittigen

Tomman, de son côté, ne souhaite pas commenter les accusations. Interrogé par Der Bund, il a déclaré n’avoir «aucun commentaire à faire» avant de mettre fin à l’appel téléphonique.



Des vives critiques à l’égard de Tomman

Même au sein de la section UDC d’Ittigen, Tomman fait désormais l’objet de vives critiques. Selon plusieurs membres interrogés par le Bund, il ne correspond pas aux valeurs du parti, n’est pas un démocrate et ne défend pas une politique favorable à la commune.

En raison de ces différends, la section cantonale de l’UDC est désormais intervenue. Aliki Panayides, directrice de l’UDC bernoise, déclare que Tomman adopte un comportement nuisible au parti, ce qui constitue, selon les statuts, un motif d’exclusion. Les propos racistes n’ont pas besoin d’être prouvés individuellement.

«Monsieur Tomman ne représente pas les valeurs du parti» Aliki Panayides, directrice de l’UDC Berne

A la mi-novembre, la section UDC d’Ittigen décidera lors de son assemblée des membres d’une éventuelle exclusion. Selon Panayides, Tomman aura la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu. Il pourrait toutefois éviter l’exclusion en quittant lui-même le parti.

Panayides regrette la démission de David Spring de la présidence de la section d’Ittigen. Jusqu’à présent, elle n’est pas parvenue à le faire revenir sur sa décision.

Qui est Jürg Georg Tomman

En 2023, Tomman s’est présenté sans succès au Conseil national sur la liste d’Aufrecht Bern. Sur le site du mouvement, il indique parmi ses passe-temps la lecture, le tennis et… le «schwurbeln» (terme ironique désignant les théories du complot). Parmi ses auteurs préférés figure le controversé Daniele Ganser, dont il écrit qu’il aurait raison avec ses théories.



Georg Tomman est accusé d’extrémisme. Image: pd

Tomman a siégé pendant un an au Conseil communal d’Ittigen. Début 2024, il avait remplacé Xavier Dufour, démissionnaire. En novembre 2024, il a perdu son mandat. Depuis, l’UDC n’est plus représentée au sein du Conseil communal à sept membres d’Ittigen. (fak)

