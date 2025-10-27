pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
UDC

Visé par des insultes racistes, il décide de quitter l'UDC

Jürg Georg Tomman ne fait pas l&#039;unanimité au sein du parti.
Jürg Georg Tomman ne fait pas l'unanimité au sein du parti.Image: Keystone, montage watson

Visé par des insultes racistes, il décide de quitter l'UDC

Visé par des propos racistes et répétés, le président de l'UDC Ittigen a décidé de claquer la porte. L'auteur des invectives, lui, risque l'exclusion du parti.
27.10.2025, 13:0027.10.2025, 13:13

Le président de l’UDC Ittigen (BE), David Spring, démissionne de ses fonctions en raison d’attaques racistes visant sa famille.

Il retire également sa candidature au Grand Conseil et quitte complètement l’UDC, rapporte le journal Der Bund. Selon le même article, des propos racistes auraient été tenus par Jürg Georg Tomman, également membre du comité directeur et ancien conseiller communal d’Ittigen.

Des invectives inacceptables

Selon des témoins, David Spring aurait à plusieurs reprises été la cible de remarques racistes de la part de Tomman lors de réunions du comité. Ce dernier lui aurait déclaré qu’en raison de sa compagne, une femme noire originaire d’Afrique, il n’était «pas un vrai Suisse». Il aurait également affirmé que les personnes originaires d’Afrique devraient être stérilisées de force. Le mot commençant par «N» aurait aussi été prononcé.

Un cliché antisémite créé avec l'IA? L'UDC recule

David Spring souligne que le racisme n’a sa place dans aucun mouvement politique. Une collaboration avec l’UDC n’est pour lui plus possible ni acceptable, écrit-il dans un e-mail au Bund. Il ajoute:

«Les propos racistes sont, à mes yeux, incompatibles avec les valeurs fondamentales de notre parti, à savoir le respect, la décence et la responsabilité.»
David Spring, ancien président de l’UDC Ittigen

Tomman, de son côté, ne souhaite pas commenter les accusations. Interrogé par Der Bund, il a déclaré n’avoir «aucun commentaire à faire» avant de mettre fin à l’appel téléphonique.

Des vives critiques à l’égard de Tomman

Même au sein de la section UDC d’Ittigen, Tomman fait désormais l’objet de vives critiques. Selon plusieurs membres interrogés par le Bund, il ne correspond pas aux valeurs du parti, n’est pas un démocrate et ne défend pas une politique favorable à la commune.

En raison de ces différends, la section cantonale de l’UDC est désormais intervenue. Aliki Panayides, directrice de l’UDC bernoise, déclare que Tomman adopte un comportement nuisible au parti, ce qui constitue, selon les statuts, un motif d’exclusion. Les propos racistes n’ont pas besoin d’être prouvés individuellement.

«Monsieur Tomman ne représente pas les valeurs du parti»
Aliki Panayides, directrice de l’UDC Berne
L’UDC déclare la guerre au «traité de soumission» avec l’UE

A la mi-novembre, la section UDC d’Ittigen décidera lors de son assemblée des membres d’une éventuelle exclusion. Selon Panayides, Tomman aura la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu. Il pourrait toutefois éviter l’exclusion en quittant lui-même le parti.

Panayides regrette la démission de David Spring de la présidence de la section d’Ittigen. Jusqu’à présent, elle n’est pas parvenue à le faire revenir sur sa décision.

Qui est Jürg Georg Tomman

En 2023, Tomman s’est présenté sans succès au Conseil national sur la liste d’Aufrecht Bern. Sur le site du mouvement, il indique parmi ses passe-temps la lecture, le tennis et… le «schwurbeln» (terme ironique désignant les théories du complot). Parmi ses auteurs préférés figure le controversé Daniele Ganser, dont il écrit qu’il aurait raison avec ses théories.

Georg Tomman est accusé d’extrémisme.
Georg Tomman est accusé d’extrémisme.Image: pd

Tomman a siégé pendant un an au Conseil communal d’Ittigen. Début 2024, il avait remplacé Xavier Dufour, démissionnaire. En novembre 2024, il a perdu son mandat. Depuis, l’UDC n’est plus représentée au sein du Conseil communal à sept membres d’Ittigen. (fak)

Plus d'articles sur l'UDC
Une guerre interne couve à l'UDC
Une guerre interne couve à l'UDC
de Peter Blunschi
Les nouveaux UDC ont débarqué
1
Les nouveaux UDC ont débarqué
de Alexandre Cudré
Le PS et l'UDC ont un bel avenir en commun
2
Le PS et l'UDC ont un bel avenir en commun
de Antoine Menusier
L'UDC compte sur les étrangers pour renflouer les caisses de l'armée
7
L'UDC compte sur les étrangers pour renflouer les caisses de l'armée
de Kari Kälin
Thèmes
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
L'UDC n'est pas raciste, mais xénophobe peut-être
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
UBS perd l'un de ses «mousquetaires» et ça fait partie d'un plan
Le vice-président d'UBS, Lukas Gähwiler, a annoncé à la fin de la semaine dernière qu'il quittait l'entreprise. Derrière cette décision se cache un plan plus vaste.
La nouvelle a surpris certains observateurs d'UBS vendredi, mais pas les plus attentifs. Le vice-président d'UBS, Lukas Gähwiler, ne se représentera pas à l'assemblée générale d'avril 2026. Il mettra ainsi fin à 45 ans de carrière dans le secteur financier. A seulement 60 ans, Lukas Gähwiler a marqué le paysage bancaire suisse. Il a occupé des postes à responsabilité à la Banque cantonale de Saint-Gall, au Credit Suisse et chez UBS.
L’article