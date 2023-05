L'UDC du Valais romand inonde les fédérales en lançant huit candidats

L'assemblée générale a désigné huit candidats pour les élections fédérales, et le Valais dispose déjà de dix fauteuils à Berne.

Les agrariens valaisans ont, vendredi soir, validé 32 candidatures pour le Conseil national. Keystone

L'UDC du Valais romand (UDCVR) a désigné vendredi huit candidats pour les élections fédérales d'octobre prochain. Pour le National, la liste principale sera emmenée par le sortant Jean-Luc Addor, qui se lance aussi dans la course aux Etats.

Plus de 150 membres de l'UDCVR réunis en assemblée générale à Bramois ont désigné par acclamation les huit candidats pour les élections fédérales. La liste pour le National se compose de sept hommes et une femme est emmenée par Jean-Luc Addor qui brigue un troisième mandat sous la Coupole.

Sur la liste figurent aussi: Mathias Delaloye (président du Grand Conseil), Cyrille Fauchère, Blaise Melly et Cynthia Trombert (députés au Grand Conseil), Julien Besson et Jean-Philippe Gay-Fraret (députés suppléants) et Grégoire Emonet (agriculteur).

«Pour le National, notre objectif est de maintenir nos deux sièges, dont un est occupé par l'UDC du Haut-Valais (Michael Graber, ndlr) avec qui nous travaillons main dans la main. Le parti souhaite également renforcer sa part électorale et, sur le plan national, récupérer tout ou partie des douze sièges perdus il y a quatre ans.» Kevin Pellouchoud, vice-président et chef de campagne de l'UDCVR .

Décrocher un siège aux Etats

Le parti ambitionne aussi de décrocher un siège au Conseil des Etats. «Nous sommes une force politique qui compte en Valais et il est tout à fait immérité que le Centre bénéficie des deux sièges et qu'une grande partie de la population ne soit ainsi par représentée», estime Kevin Pellouchoud.

Pour briser la domination de l'ex-PDC à la Chambre des cantons, qui occupe les deux sièges depuis 1857, l'UDCVR compte sur sa locomotive Jean-Luc Addor.

La liste principale sera complétée par deux listes jeunes avec au total 16 candidats, et d'une liste Liberté et Démocratie comptant huit candidats.

Nouveau système

En tout, le Valais dispose de dix fauteuils à Berne, huit à la Chambre du peuple et deux à la Chambre des cantons. Cet automne, le jeu sera particulièrement serré, car toute la députation valaisanne (5 centristes, 2 UDC, 1 PLR, 1 socialiste , 1 Vert) brigue un nouveau mandat.

Concernant l'élection au Conseil des Etats, un nouveau système sera en vigueur: le citoyen se verra proposer une seule liste avec tous les noms des candidats. Figureront d'abord les noms des sortants, par ordre alphabétique, puis ceux des autres candidats, par ordre alphabétique également. Le citoyen devra en cocher deux. (sda/ats)