A l'aéroport de la ville ukrainienne de Lviv, des personnes attendent un train qui les emmènera dans un autre pays. Bild: keystone

Voici combien de Suisses vivent en Ukraine et combien y sont encore

Plus de 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre fin février. Parmi elles se trouvent des Helvètes.

Ces dernières années, environ 200 personnes avec un passeport suisse résidaient en Ukraine. Les chiffres les plus récents à ce propos datent de 2020.

Deux tiers d'entre eux étaient des adultes âgés de 18 à 64 ans, environ un quart étaient des mineurs, le reste avait plus de 65 ans. En 2020, il s'agissait de 127 hommes et 83 femmes. La plupart d'entre eux avaient, à ce moment-là, uniquement la nationalité suisse, 90 personnes possédaient, en plus, au moins un autre passeport.

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) ne sait pas, dans le détail, combien de ces quelque 200 personnes se trouvent encore en Ukraine. A la demande de watson, il a annoncé qu'environ 90 personnes ont confirmé leur départ du pays. Toutefois, tous les ressortissants suisses sont loin de communiquer le fait qu'ils aient quitté le sol ukrainien.

Sur leur application Travel Admin, qui fournit des informations et des services en cas de crise, 15 personnes de plus ont indiqué qu'elles se rendaient actuellement en Ukraine.

Le DFAE est en contact permanent avec les ressortissants suisses en Ukraine qui s'adressent à l'Office via la Helpline du DFAE. Ce dernier les soutient dans la mesure du possible. (lea)