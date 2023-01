Elle échappe à Poutine, mais Serafe lui prend un mois de revenus

Olga Bezvershenko, arrivée à Aigle il y a moins d'un an sous le statut S, doit payer 335 francs de facture Serafe. Problème: cette réfugiée ukrainienne, qui tente depuis de faire reconnaître son diplôme de vétérinaire en Suisse, ne reçoit actuellement que 387,50 francs par mois. Pour cette dernière, l'incompréhension est d'autant plus grande que, comme elle l'a expliqué à 24 heures , Olga Bezvershenko ne possède «ni de poste radio, ni de télévision».

La procédure pénale sur le drame de Montreux du 24 mars 2022 est toujours en cours. Le rapport final de médecine légale a été remis au Ministère public vaudois, a appris watson. Ce que l'on sait aujourd'hui.

Le 24 mars 2022, un drame survenait à Montreux (VD). Une famille de cinq personnes, dont deux enfants, tous de nationalité française, se jetait du haut de l’appartement familial, situé au septième et dernier étage d’un immeuble. On ne comptait qu’un survivant, un adolescent de 15 ans. La piste survivaliste était évoquée pour expliquer les raisons qui auraient amené cette famille – le mari, son épouse, la sœur de celle-ci et les enfants du couple, une fille de 8 ans et le garçon de 15 ans – à commettre l'irréparable.