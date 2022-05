Neuchâtel: un prof tape dans les caisses de l'uni pour ses amis du PS français

Des milliers de francs suisses auraient été utilisés pour faire subsister un centre d'études basé à Paris proche des milieux socialistes, le Cedre. D'autres fonds ont servi à financer des évènements et autres colloques parisiens, avec pour but plus ou moins assumé de relancer des figures politiques sur la scène française, comme l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem.

Une enquête menée conjointement par Arcinfo et Mediapart a permis de mettre le doigt sur les pratiques financières douteuses d'un enseignant de l'Université de Neuchâtel. Fausses factures et manipulations avec le budget de l'institution au menu.

Les combats de vaches en Suisse doivent être interdits, selon Peta

L'organisation de défense des droits des animaux People for the ethical treatment of animals (Peta) exige la fin des combats de reines, une manifestation «absurde» qui vise à divertir les êtres humains au détriment des bêtes. La 100e finale nationale des vaches de la race d'Hérens aura lieu ce week-end à Aproz (VS).

«La tradition ne justifie pas la cruauté envers les animaux», estime lundi Ilana Bollag au nom de Peta suisse, citée dans un communiqué. Si les vaches de la race d'Hérens sont des animaux grégaires qui établissent une hiérarchie stricte entre elles lors de la montée à l'alpage au printemps, «elles ne se battent pas sans raison, ne le font que lorsque c'est nécessaire», poursuit l'association dénonçant «une exploitation d'un comportement naturel».