La première pleine lune de 2026 gâchera un phénomène spatial intense

2026 ne sera pas avare en spectaculaires événements spatiaux, mais, l'un des premiers, le pic d'une pluie de météores, coïncidera avec la pleine lune de janvier.

Quand aura lieu la pleine lune de janvier?

La première pleine lune de l’année 2026 aura lieu ce samedi 3 janvier 2026. D’après le calendrier astronomique, la lune sera illuminée à 100% à 10h02 UTC (11h02 heure suisse).

Cette pleine lune survient donc dans la matinée, mais elle sera visible la veille au soir et la nuit suivante où elle sera déjà haute dans le ciel.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 3 janvier?

La pleine lune de ce début d’année porte traditionnellement le nom de «lune du loup», sobriquet hérité des cultures amérindiennes et rurales, quand, en plein hiver, les hurlements de loups étaient réputés fréquents spécialement durant cette période de l'année.

Autre fait notable: la pleine lune du 3 janvier 2026 coïncide presque exactement avec le maximum d’activité des Quadrantides, l’une des pluies de météores les plus intenses de l’année. Ce courant de météores, actif entre le 28 décembre et le 12 janvier, atteint son pic dans la nuit du 3 au 4 janvier, avec un taux théorique pouvant dépasser 100 étoiles filantes par heure dans des conditions idéales. Mais l'OIM, Organisation internationale des météores, est plus pessimiste:

«Le clair de lune éclatant masquera toutes les étoiles filantes sauf les plus brillantes. On s'attend donc à ce que les taux horaires les plus élevés soient inférieurs à 10.»

La forte luminosité de la pleine lune compliquera donc nettement l’observation des météores, en particulier celle des plus faibles. Les astronomes estiment que seules les étoiles filantes les plus brillantes resteront visibles à l’œil nu. Malgré cela, les Quadrantides gardent un intérêt scientifique et visuel, notamment parce qu’elles produisent souvent des trainées spectaculaires.

Comment observer la pleine lune du 3 janvier 2026?

Pour les observateurs en Suisse romande, la pleine lune sera visible dès son lever vers environ 16h30–17h00 locales, légèrement après le coucher du Soleil, quand elle surgit à l’horizon.

Ceux qui souhaitent tenter leur chance avec les Quadrantides, devront s'éloigner des sources lumineuses, regarder vers le nord-est, s'équiper pour le froid et faire preuve d'un peu de patience. (hun)