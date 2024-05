Les occupants n'ont pas respecté l'ultimatum d'Uni Fribourg

Une chaîne de restos indiens galère en Suisse à cause d'une recette secrète

Anitha Sivakumar et Sarankan Ravendran sont sur le point d'ouvrir le premier Saravanaa Bhavan, une célèbre enseigne de restaurants indiens, en Suisse, à Zurich. Mais ils ont sous-estimé une question de taille dans leurs plans: celle des visas pour les cuisiniers.

Il ne manque plus que les finitions. Au numéro 50 de la Limmatstrasse, à cinq bonnes minutes à pied de la gare centrale de Zurich, on visse, on crépit et on polit depuis le début de l'année. Au-dessus de l'entrée, l'enseigne a déjà été installée: Saravanaa Bhavan. C'est le nom de la plus grande chaîne indienne (réd: autoproclamée) de restaurants végétariens au monde. Elle compte une centaine d'adresses dans plus de 25 pays, de New York à Stockholm en passant par Sydney, Bangkok et Francfort.