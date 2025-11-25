Quand Swisscom perd son clocher, c’est tout un village qui capte plus rien. Image: watson/agences

Ces Romands auront des problèmes avec Swisscom à cause d'une église

Swisscom perd un site stratégique dans le canton de Fribourg. L'opérateur prévient que les habitants de la région subiront un réseau dégradé.

Swisscom devra quitter l’un de ses points stratégiques à Attalens, dans le canton de Fribourg: le clocher de l’église qui abritait ses antennes 3G et 4G depuis 2010, révèle La Liberté. La paroisse, propriétaire du lieu, a mis fin au contrat. L’opérateur a informé ses clients que l’installation serait coupée le 19 décembre, sans solution de remplacement avant… 2027.

Selon les informations rapportées par nos confrères, l’impact sera immédiat pour les habitants du coin et alentour. En effet, à l’intérieur des bâtiments, les appels pourraient devenir difficiles, voire impossibles, et la navigation mobile se trouver fortement ralentie. A l’extérieur, les communications devraient rester possibles, mais avec des débits en baisse et des risques de saturation aux heures de pointe.

En plus d'Attalens, des localités vaudoises comme le Mont-Pèlerin et Jongny sont concernés. Swisscom invite déjà ses clients à activer le «wifi-calling» via leur réseau WLAN privé.

Une longue procédure

Toujours d’après La Liberté, la commune et Swisscom cherchent depuis plusieurs années un site alternatif. Un projet serait désormais en préparation, mais il devra passer par une mise à l’enquête complète, y compris pour une solution provisoire. Entre démarches administratives et délais techniques, l’opérateur estime «irréaliste» un retour à la normale avant 2027.

La paroisse assure pourtant avoir laissé un délai «tout à fait confortable» à Swisscom: elle avait dénoncé le contrat dès 2017, pour l’échéance de 2025, en raison de bugs répétés du clocher depuis l’installation. Le Conseil paroissial pointe aussi d’autres éléments. Il refusait d’assumer seul la présence d’une antenne 5G à proximité d’une crèche, d’une maternelle et de l’école primaire. La première mise à l’enquête, en 2009, pour les antennes qui devront être démantelées en décembre avait déjà suscité une centaine d’oppositions. (jah)