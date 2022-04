Gothard: 11 kilomètres de bouchons vous attendent ce matin

Image: sda

A 04h00 vendredi, le temps d'attente aux portes du Gothard était d'une heure et vingt minutes, selon le TCS. Une heure plus tard, il est passé à une heure et 50 minutes.

Les automobilistes en partance pour le sud doivent toujours faire preuve de patience devant le tunnel routier du Gothard. Si les bouchons ont diminué durant la nuit à 8 kilomètres, ils atteignaient déjà 11 kilomètres tôt vendredi matin. Pendant les heures de pointe jeudi, les automobilistes ont dû patienter environ deux heures.

Un temps estival est attendu au Tessin pour le week-end pascal. Le mercure a dépassé jeudi, pour la première fois de l'année, les 25 degrés à Biasca, a indiqué jeudi MeteoNews. SRF Meteo prévoit même 26 degrés par endroits samedi. Dimanche et lundi, les températures devraient ensuite légèrement baisser, malgré le soleil.

Pour lundi, Viasuisse s'attend à des bouchons sur la route des retours en direction du nord entre 12h00 et 21h00. Pour éviter une longue attente, elle conseille de traverser le tunnel du Gothard tôt le matin ou le soir après 22h00. (ats/chl)