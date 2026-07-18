bien ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
Vacances

Jusqu'à deux heures de bouchons avant le Gothard

Comme sur cette photo d&#039;archive, il faut prendre son mal en patience ce samedi pour franchir le tunnel du Gothard.
Les bouchons à l'entrée nord du Gothard, en direction du sud, se sont aggravés samedi matin.Keystone

Jusqu'à 3 heures de bouchons avant le Gothard

Les files de véhicules continuent de s'étirer à l'entrée nord du Gothard. Le TCS faisait état samedi matin d'un bouchon de 20 kilomètres entre Altdorf et Göschenen.
18.07.2026, 07:2118.07.2026, 09:31

La file de voitures à l'entrée nord du tunnel du Gothard atteignait déjà 20 kilomètres samedi matin peu après 08h00. Cela correspond à un temps d'attente de trois heures et 20 minutes, indique le TCS.

Voici où les bouchons ont le plus augmenté en Suisse en 2025

Le bouchon sur l'A2 en direction du sud s'est formé entre Altdorf et Göschenen (UR). Il est recommandé aux voyageurs de contourner la zone. L'itinéraire via l'A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L'A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.

En raison des vacances d'été, des embouteillages fréquents sont à prévoir au tunnel routier du Gothard. D'autant plus que de nombreux voyageurs en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas traversent la Suisse. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
Bloqué dans des bouchons? Voici des images de bouchons
1 / 12
Bloqué dans des bouchons? Voici des images de bouchons
source: sda / urs flueeler
partager sur Facebookpartager sur X
Ça bouchonne sur les pistes autrichiennes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un touriste suisse décède dans les Pouilles
Un touriste suisse de 49 ans a perdu la vie vendredi dans les Pouilles. L'homme semble avoir eu un malaise avant de visiter les grottes de Castellana.
Un touriste suisse âgé de 49 ans est décédé vendredi à l'entrée des grottes de Castellana, dans la région de Bari. Selon les premières informations, il a succombé à un malaise.
L’article