Voici comment optimiser au mieux vos vacances 2026 en Suisse

Rauszeit Ferien auf dem Bauernhof Schweiz
Au printemps 2026 notamment, les ponts permettront de prendre beaucoup de vacances.Image: e-domizil

Voici comment gagner une semaine de vacances en 2026

La plupart des salariées et salariés en Suisse disposent de cinq semaines de vacances. Soit, pour un poste à 100%, 25 jours de congé. En utilisant 24 de ces 25 jours, combinés aux jours fériés de 2026, il est possible de dégager six semaines complètes de temps libre.
20.12.2025, 11:4520.12.2025, 11:45

Beaucoup ont déjà commencé à planifier leurs vacances pour l’année à venir. En posant intelligemment ses congés autour des jours fériés, on peut atteindre 47 jours de repos au total, répartis autour de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte et de Noël/Nouvel An. Voici comment procéder de la manière la plus efficace possible.

Pâques 2026: 16 jours de congé avec 8 jours de pont

En 2026, le Vendredi saint tombe le 3 avril et le lundi de Pâques le 6 avril, ce qui offre un long week-end pascal. En posant quatre jours ouvrables avant le Vendredi saint ou quatre jours après le lundi de Pâques, on obtient à chaque fois dix jours de congé consécutifs. En combinant les deux périodes, on arrive à 16 jours de congé d’affilée pour seulement huit jours de pont.

On sait où les Suisses partiront en vacances en 2026

Ascension 2026: 9 jours de congé avec 4 jours de pont

L’Ascension tombe le jeudi 14 mai 2026. En posant congé du 11 au 13 mai, ainsi que le 15 mai, on obtient neuf jours de repos consécutifs avec seulement quatre jours de pont.

Pentecôte 2026: 9 jours de congé avec 4 jours de pont

La Pentecôte tombe favorablement en 2026. En prenant congé durant les quatre jours ouvrables suivant le lundi de Pentecôte (25 mai), on bénéficie de neuf jours de repos d’affilée, du 23 mai au 1er juin.

Où et pourquoi la Pentecôte est un jour férié en Suisse?

1er août 2026: malheureusement mal placé

En 2026, le 1er août n’offre aucune possibilité de jour de pont: la fête nationale tombe un samedi.

Noël et Nouvel An 2026: 16 jours de congé avec 8 jours de pont

Contrairement au passage à l’année 2025/2026, les fêtes de fin d’année 2026/2027 sont moins favorables. Alors qu’en 2025/2026, six ou sept jours de pont suffisaient pour obtenir 16 jours de congé, il faudra en 2026 en poser un peu plus.

Avec huit jours de pont soigneusement choisis, il est néanmoins possible d’obtenir 16 jours de repos consécutifs, week-ends et jours fériés inclus. Trois de ces jours tombent déjà en 2027: le vendredi 1er janvier 2027, ainsi que le week-end qui suit. (ear)

Traduit de l'allemand

Les vacances, c'est pas toujours super
Les vacances, c'est pas toujours super
Copin comme cochon: les vacances à Mykonos
