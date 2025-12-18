Bormio et Šibenik font partie des destinations les plus prisées par les touristes suisses en 2026. Image: Shutterstock

On sait où les Suisses partiront en vacances en 2026

L'envie de voyager est «plus forte et éclectique que jamais», indique Airbnb, qui vient de sortir la liste des destinations les plus prisées par les voyageurs suisses en 2026.

Plus de «Suisse»

Alors que 2026 approche à grands pas, il est déjà temps d'organiser ses prochaines vacances. Et les Suisses n'ont pas chômé, si l'on en croit Airbnb. En effet, les Helvètes abordent l’année prochaine avec «une grande envie de voyager», assure la plateforme, données à l'appui.

Concrètement, Airbnb a analysé les recherches effectuées depuis la Suisse pour des voyages prévus en 2026. Verdict: les espaces «proches de la nature» suscitent un intérêt particulièrement élevé. Les localités balnéaires et, dans une moindre mesure, les domaines skiables se classent au sommet des destinations internationales les plus prisées - certaines desquelles affichent même une croissance «de plusieurs centaines de pour cent» dans les recherches. Les voici:

Bormio , Italie

, Italie Castellón , Espagne

, Espagne Marseille , France

, France Bali , Indonésie

, Indonésie Costa Rei , Italie

, Italie Djerba Midun , Tunisie

, Tunisie Vila Nova de Milfontes , Portugal

, Portugal Pont de Montvert - Sud Mont Lozère , France

, France Kolari , Finlande

, Finlande Šibenik, Croatie

En Suisse, les régions alpines et les petites villes de montagne comptent parmi les destinations les plus populaires de l'année. Les Grisons et le Valais, en particulier, connaissent une croissance significative, note Airbnb.

Voyageurs solo vs familles

Les destinations varient toutefois en fonction du groupe de voyageurs. Les vacanciers en solo semblent privilégier les villes offrant des «expériences variées» (Milan, Brighton) et les «régions montagneuses tranquilles», telles que Brigue et Naters, en Valais.

Les personnes voyageant à deux affichent les mêmes préférences, auxquelles s'ajoute «une forte tendance aux paysages nordiques», ainsi qu'un intérêt marqué pour les destinations méditerranéennes.

Les côtes méditerranéennes attirent surtout les groupes d'amis - les voyages à Djerba Midun et Castellóns seraient «très tendance» - et les familles. «L’évolution des recherches le montre clairement», commente Airbnb:

«Les familles se répartissent entre des destinations côtières ensoleillées du bassin méditerranéen et des régions de vacances facilement accessibles en Suisse» Airbnb

Costa Rei, Djerba Midun, Alcúdia (Espagne), Coire et Anzère (VS) affichent la plus grande croissance pour les familles.

On observe les mêmes tendances au niveau global. «Les recherches internationales de destinations nature augmentent sensiblement» un peu partout, indique la plateforme. Une chose est sûre: selon plusieurs analystes, le nombre de touristes devrait atteindre un nouveau record l'an prochain.

(asi)