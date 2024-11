Voici où les Suisses partiront en vacances cet hiver

L'année touche à sa fin et certains ont encore quelques jours de vacances à prendre. Et comme souvent, Monsieur et Madame Suisse prendront l'avion. Une analyse de Skyscanner montre où les voyages au départ des aéroports de Zurich, Genève et Bâle sont particulièrement fréquents en novembre et décembre. Et aussi quelles destinations sont réservées plus souvent que la moyenne cette année.

Il commence à faire froid et les Suisses rêvent encore de trouver de la chaleur et du soleil. Pour preuve, voici où ils comptent partir en fin d'année.

Pourquoi la prostitution migre sur Airbnb et Booking en Suisse

En Suisse romande, de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe exercent leur métier dans des appartements privés, parfois loués via Airbnb. Un phénomène qui engendre plusieurs problèmes, mais pas uniquement, et qui est révélateur de l'évolution du secteur.

La prostitution change en Suisse. Début novembre, la presse tessinoise rapportait que de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe désertaient les salons traditionnels pour exercer dans des appartements privés, loués par l'intermédiaire de plateformes telles qu'Airbnb ou Booking. Cela permet une plus grande discrétion et, surtout, de pouvoir contourner la loi, qui exige une autorisation pour travailler dans ces conditions.