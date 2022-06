Swiss menace de virer ses employés non vaccinés. Et les autres compagnies?

Conseil de sécurité: la Suisse signe le meilleur résultat depuis 20 ans

La Suisse entre pour la première fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour les deux prochaines années, nous serons représentés au sein de cette instance. Voici à quel point le résultat des élections a été bon.

La Suisse est l'un des cinq membres non permanents nouvellement élus au Conseil de sécurité de l'ONU. Les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont élu la Suisse aujourd'hui avec 187 voix. Malte a également été élue dans le groupe régional Europe occidentale et autres pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Turquie). L'Irlande et la Norvège laissent leur place.