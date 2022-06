Swiss va imposer la vaccination à ses équipages

Image: KEYSTONE

En raison des règles en vigueur dans d'autres pays et pour simplifier son organisation, la compagnie aérienne a décidé de rendre la vaccination obligatoire pour ses équipages dès la mi-novembre.

A partir du 15 novembre, le personnel de cabine de Swiss n'aura plus le choix: les navigants devront être vaccinés. C'est ce qu'a annoncé mardi la compagnie aérienne.

Il s'agit d'une première en Suisse, où aucun autre employeur n'a, pour l'heure, rendu la vaccination obligatoire pour ses employés. Au début du mois d'août, le canton de Genève avait imposé le test à ses soignants non vaccinés.

Swiss justifie son choix en expliquant que les réglementations d'entrée en vigueur dans les différents pays du monde exigent de plus en plus souvent un vaccin obligatoire également pour les équipages.

«Inégalité de traitement»

De plus, distinguer les navigants vaccinés et non vaccinés «complexifierait lourdement la planification», prévient Swiss: «à long terme, la compagnie ne pourrait plus assurer le bon déroulement de ses opérations aériennes».

Une gestion différenciée du personnel entraînerait par ailleurs une «inégalité de traitement en termes de capacité de déploiement des navigants», poursuite encore la compagnie aérienne, qui souhaite également «remplir son devoir de protection envers ses employés dans le cockpit et en cabine». (asi)