Le trafic ferroviaire est interrompu ce matin entre Vauderens et Romont (FR). Image: KEYSTONE

Les trains circulent à nouveau entre Fribourg et Lausanne

Plusieurs trains circulant entre Fribourg et Lausanne ont été supprimés ce matin, suite à un accident de personne survenu sur cette ligne. Les voies sont désormais libres, annoncent les CFF.

Le trafic ferroviaire a été interrompu ce lundi matin entre Lausanne et Fribourg. La perturbation a pris fin vers 10 heures, ont annoncé les CFF:

«Les voies de chemin de fer entre Romont et Vauderens sont de nouveau libres. Les trains peuvent circuler» Les CFF

L'ex-régie fédérale précise qu'il faut toutefois encore s'attendre à des retards et à d'éventuelles suppressions. (asi)