Les trains circulent à nouveau entre Fribourg et Lausanne

Une panne de porte entre Berne et Zurich a forcé des pendulaires à rester en 1ʳᵉ classe et payer un supplément de 19 francs. Les CFF s'expliquent.
Mardi soir, dans un train reliant Berne à Zurich, plusieurs voyageurs se sont retrouvés coincés en 1ʳᵉ classe: la porte de communication vers la 2ᵉ était hors service. Lors du contrôle des billets, le personnel ferroviaire a exigé que les personnes concernées achètent un changement de classe. Elles avaient, en effet, utilisé les services de la 1ʳᵉ classe, ont justifié les employés des CFF, selon la SRF
, expliquant ainsi l’absence de geste commercial.