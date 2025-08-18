beau temps21°
Les trains circulent à nouveau entre Fribourg et Lausanne

Le trafic ferroviaire est interrompu ce matin entre Vauderens et Romont (FR).
Plusieurs trains circulant entre Fribourg et Lausanne ont été supprimés ce matin, suite à un accident de personne survenu sur cette ligne. Les voies sont désormais libres, annoncent les CFF.
18.08.2025, 07:3418.08.2025, 11:06
Le trafic ferroviaire a été interrompu ce lundi matin entre Lausanne et Fribourg. La perturbation a pris fin vers 10 heures, ont annoncé les CFF:

«Les voies de chemin de fer entre Romont et Vauderens sont de nouveau libres. Les trains peuvent circuler»
Les CFF

L'ex-régie fédérale précise qu'il faut toutefois encore s'attendre à des retards et à d'éventuelles suppressions. (asi)

