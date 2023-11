Vaccins: les pharmacies romandes remontées contre une décision du CF

Dès le 1er janvier, seules les doses administrées en cabinet, dans les hôpitaux et les centres de vaccination seront remboursées. Image: KEYSTONE

Se faire rembourser après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus dans une pharmacie. Et cela rend furieux les principaux concernés.

Les pharmacies romandes jugent «absurde» la décision du Conseil fédéral de mercredi de ne plus prendre en charge les coûts des vaccins contre le covid-19 administrés en pharmacie dès le 1er janvier, alors que le gouvernement a maintenu la gratuité pour les vaccinations jusqu'à mi-2024 dans les cabinets médicaux et hôpitaux, notamment.

Cette décision «absurde» va à l'encontre des intérêts de la population, s'insurge mercredi la Conférence latine des associations cantonales de pharmacies (CLPh) dans un communiqué.

Seules les doses administrées dans les cabinets de médecins de famille, les hôpitaux ou les centres de vaccination seront remboursées, a tranché le gouvernement, estimant que cela constituait une offre suffisante. Les pharmacies s'inscrivent en faux, notant qu'il est difficile d'obtenir des rendez-vous en cabinet et que les urgences sont surchargées.

La CLPh estime de plus qu'avec ces «économies de bout de chandelle», le Conseil fédéral prétérite l’accès aux vaccins pour la population la plus vulnérable et «contribue à l’engorgement du système de santé en pleine période de pic de la maladie».

En plus d'appeler le Conseil fédéral à reconsidérer sa décision, elle exhorte les cantons romands à faire pression en ce sens et, à défaut, de prendre eux-mêmes en charge les coûts des vaccins administrés en pharmacie. (ats/jch)