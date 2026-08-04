en partie ensoleillé30°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Un automobiliste britannique perd la vie à Arbaz (VS)

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Ein Polizist der Walliser Kantonspolizei fotografiert am 27. Oktober 2021 in Raron, Wallis. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Image: KEYSTONE

Un automobiliste britannique perd la vie à Arbaz (VS)

Un accident mortel s'est produit lundi soir à Arbaz (VS). Le véhicule conduit par un ressortissant britannique a percuté un rocher situé en bordure de la route.
04.08.2026, 18:3704.08.2026, 18:37

Un accident mortel de la circulation s'est produit lundi soir à Arbaz (VS). Un automobiliste britannique de 69 ans a perdu la vie pour une raison que devra déterminer l'enquête en cours.

Selon les premiers éléments recueillis, un automobiliste circulait seul au volant de sa voiture d'Anzère en direction d'Arbaz. Vers 20h15, son véhicule s'est alors déporté sur la gauche, a quitté la chaussée et a percuté un rocher situé en bordure de la route, indique mardi la police cantonale dans un communiqué.

Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n'ont pu que constater le décès du conducteur. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction afin de déterminer les causes de cet accident. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
Neutralité: l&#039;ambassadeur suisse à l’Otan s&#039;oppose à l&#039;UDC
Neutralité: l'ambassadeur suisse à l’Otan s'oppose à l'UDC
de Antoine Menusier
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
de Alexandre Cudré
«Le Léman est devenu plus fragile»
«Le Léman est devenu plus fragile»
de Alberto Silini
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
L'été 2026 égale cette «exception extrême»
La Suisse connaît un nouvel été record. A l'image de celui de 2003, il devrait lui aussi être qualifié d'exceptionnel.
L'été 2026 a été au moins aussi chaud jusqu'ici que l'été record de 2003. Dans certaines stations, le nombre de journées de canicule est déjà supérieur à celui de l'époque, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.
L’article