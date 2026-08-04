Le Palais de Justice du Tribunal cantonal valaisan, à Sion (image d'archives). Image: KEYSTONE

Ce garagiste avait détourné de l'argent volé à un senior à Crans-Montana

La justice valaisanne vient de condamner un garagiste du canton à 30 mois de prison avec sursis pour de nombreux chefs d'accusation.

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Un garagiste valaisan a été condamné à 20 mois de prison avec sursis durant 3 ans pour avoir, notamment, détourné de l'argent qui a été volé par des tiers dans le coffre-fort d'un octogénaire. Les faits s'étaient produits en 2015 à Crans-Montana.

Le Tribunal cantonal (TC) valaisan a condamné le prévenu pour vol, violation de domicile, instigation à faux dans les titres, instigation à violation du secret de fonction et pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le prévenu a toujours nié avoir suggéré de voler le coffre-fort, d'avoir montré les lieux à d'éventuels complices, d'avoir encaissé le butin ou d'avoir falsifié la comptabilité de son entreprise.

Durant son procès, le Kosovar avait également refusé d'admettre avoir corrompu un agent de police. Cet acte lui a permis d'obtenir des informations sur des techniques de filatures, sur le brigandage, mais aussi sur le fait qu’il était soupçonné de s’adonner à du trafic de stupéfiants et d'avoir organisé des soirées libertines où de la cocaïne était proposé. (jzs/ats)