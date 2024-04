Crash en Valais: on en sait plus sur les trois passagers décédés

Keystone

Un hélicoptère d'Air-Glacier s'est écrasé mardi matin au Petit-Combin, en Valais, faisant trois morts.

Les trois personnes décédées dans le crash d'un hélicoptère d'Air-Glaciers mardi matin contre la face nord du Petit-Combin (VS) sont le pilote de l'appareil, le guide de montagne et un autre passager, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC). Six personnes étaient à bord de l'appareil.

L'identification formelle doit encore être close avant la divulgation d'autres précisions, a ajouté le MPC.

Les causes exactes de l'accident ne sont pas connues et font l'objet d'une enquête du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE). Aucune précision n'a été fournie concernant l'état des blessés, au nombre de trois.

L'appareil, de type B3, s'est écrasé mardi matin à quelque 3600 m d'altitude avec six personnes à bord (le pilote, le guide et quatre clients) lors d'une dépose-héliski, en glissant sur la pente.

Le porte-parole de la police valaisanne, Stève Léger, a indiqué que la situation météo resterait critique ces prochains jours dans les Alpes valaisannes, en raison de l'accumulation de neige. Le tout dans un contexte de réchauffement à venir des températures. (sda/ats)

Développement suit.