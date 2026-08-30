Trois autres fusillades qui ont marqué la Suisse

L'attentat du parlement de Zoug a marqué durablement les consciences en Suisse. Image: KEYSTONE

La Suisse a connu d'autres fusillades qui ont profondément marqué les esprits. En voici trois qui se sont déroulées au 21e siècle.

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La fusillade d’Aarau vient rappeler que la Suisse n’est pas à l’abri de tels drames, même s’ils y restent heureusement rares. Plusieurs tueries par arme à feu, plus graves encore que celle de dimanche, ont marqué le pays au cours des dernières décennies, dont celles de Zoug en 2001, puis de Daillon (VS) et Menznau (LU) en 2013. Sans compter les agressions dans le cercle familial.

Zoug, 27 septembre 2001

Un homme de 57 ans fait irruption, lourdement armé et déguisé en policier, dans le Parlement cantonal de Zoug en pleine séance. En quelques minutes, il tue 14 personnes, dont trois conseillers d'Etat, avant de se donner la mort. Une quinzaine de personnes sont également blessées. La tuerie de Zoug reste l'une des plus meurtrières de l'histoire récente de la Suisse.

Le parlement de Zoug avait été le théâtre d'une tuerie de masse qui avait profondément choqué la Suisse. Image: KEYSTONE

L'émotion était immense après l'attentat de Zoug. Image: KEYSTONE

Daillon (VS), 2 janvier 2013

Un homme de 33 ans ouvre le feu dans le petit village valaisan de Daillon, d'abord depuis son appartement puis dans la rue. Trois femmes âgées de 32, 54 et 79 ans sont tuées et deux hommes blessés. Le tireur est finalement grièvement blessé par la police puis interpellé. Il a été reconnu comme irresponsable lors du procès.

C'est au sein de cet immeuble qu'a eu lieu la fusillade de Daillon. Image: KEYSTONE

La police scientifique examine la scène de crime de Daillon. Image: KEYSTONE

Le drame avait suscité une vive émotion dans le village. Image: KEYSTONE

Menznau (LU), 27 février 2013

Un employé de l'entreprise Kronospan à Menznau (LU) abat deux collègues de travail et en blesse sept autres, dont cinq grièvement, sur le site de l'usine. L'auteur, un Suisse âgé de 42 ans, atteint de schizophrénie paranoïaque, se suicide. Deux blessés graves décèdent ultérieurement à l'hôpital. Le bilan définitif s'élève ainsi à cinq morts, auteur compris. (tib/ats)

La fusillade a eu lieu au sein d'une halle industrielle. Image: KEYSTONE