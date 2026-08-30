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Trois autres fusillades qui ont marqué la Suisse au 21e siècle

Trois autres fusillades qui ont marqué la Suisse

Ambulance cars stand ready in front of the local parliament building of central Swiss town of Zug, where a gunman stormed the local assembly and opened fire on Thursday, September 27. 2001. Probably 1 ...
L'attentat du parlement de Zoug a marqué durablement les consciences en Suisse.Image: KEYSTONE
La Suisse a connu d'autres fusillades qui ont profondément marqué les esprits. En voici trois qui se sont déroulées au 21e siècle.
30.08.2026, 16:3130.08.2026, 16:31

La fusillade d’Aarau vient rappeler que la Suisse n’est pas à l’abri de tels drames, même s’ils y restent heureusement rares. Plusieurs tueries par arme à feu, plus graves encore que celle de dimanche, ont marqué le pays au cours des dernières décennies, dont celles de Zoug en 2001, puis de Daillon (VS) et Menznau (LU) en 2013. Sans compter les agressions dans le cercle familial.

Zoug, 27 septembre 2001

Un homme de 57 ans fait irruption, lourdement armé et déguisé en policier, dans le Parlement cantonal de Zoug en pleine séance. En quelques minutes, il tue 14 personnes, dont trois conseillers d'Etat, avant de se donner la mort. Une quinzaine de personnes sont également blessées. La tuerie de Zoug reste l'une des plus meurtrières de l'histoire récente de la Suisse.

Rescueworkers stand in front of the local parliament in Zug after a gunmen stormed the local assembly in the central Swiss town of Zug and opened fire on Thursday, September 27. 2001. Probably 14 peop ...
Le parlement de Zoug avait été le théâtre d'une tuerie de masse qui avait profondément choqué la Suisse.Image: KEYSTONE
Candles and flowers lay on the stairs to the Parliament&#039;s building in memory of the victims of the shooting, Thursday, 27 September 2001. A gunman had stormed the Parliaments assembly and opened ...
L'émotion était immense après l'attentat de Zoug.Image: KEYSTONE

Daillon (VS), 2 janvier 2013

Un homme de 33 ans ouvre le feu dans le petit village valaisan de Daillon, d'abord depuis son appartement puis dans la rue. Trois femmes âgées de 32, 54 et 79 ans sont tuées et deux hommes blessés. Le tireur est finalement grièvement blessé par la police puis interpellé. Il a été reconnu comme irresponsable lors du procès.

Policemen investigate the house of the gunman and the shooting scene after a shooting in Daillon, Switzerland, Thursday, January 3, 2013. Late Wednesday, January 2, a gunman opened fire in the street ...
C'est au sein de cet immeuble qu'a eu lieu la fusillade de Daillon.Image: KEYSTONE
Police investigate traces of gun shots on the wall and on a broken windows on the neighbour house of the gunman in the scene after a shooting in the street of Daillon, Switzerland, Friday, January 4, ...
La police scientifique examine la scène de crime de Daillon.Image: KEYSTONE
Portraits of three women who were killed and candles are pictured during a walk in tribute to the victims in the street of Daillon, Switzerland, Saturday, January 5, 2013. Late Wednesday, January 2, a ...
Le drame avait suscité une vive émotion dans le village.Image: KEYSTONE

Menznau (LU), 27 février 2013

Un employé de l'entreprise Kronospan à Menznau (LU) abat deux collègues de travail et en blesse sept autres, dont cinq grièvement, sur le site de l'usine. L'auteur, un Suisse âgé de 42 ans, atteint de schizophrénie paranoïaque, se suicide. Deux blessés graves décèdent ultérieurement à l'hôpital. Le bilan définitif s'élève ainsi à cinq morts, auteur compris. (tib/ats)

Polizeikraefte sind auf dem Firmengelaende von Kronospan vor Ort, am Mittwoch, 27. Februar 2013, in Menznau. Wie inzwischen bekannt wurde, sind bei einer Schiesserei im Schweizer Unternehmen nach Poli ...
La fusillade a eu lieu au sein d'une halle industrielle.Image: KEYSTONE
Polizeikraefte sind vor Ort, am Mittwoch, 27. Februar 2013, in Menznau. Bei einer Schiesserei in einem Schweizer Unternehmen sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen getoetet worden. Mehrere Menschen ...
L'entreprise Kronospan Swiss était visée par la fusillade.Image: KEYSTONE
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L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
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Les informations sur la fusillade d'Aarau
Video: watson
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